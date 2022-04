Thales : contrat de polissage pour Advanced Virgo +

Thales - SESO Optics annonce avoir remporté un contrat auprès du Laboratoire des Matériaux Avancés (LMA), affilié au CNRS, portant sur le polissage des éléments optiques les plus critiques du projet européen Advanced Virgo +.



'Advanced Virgo + est la toute dernière évolution de l'interféromètre Virgo (situé près de Pise en Italie), qui vise à détecter les ondes gravitationnelles qu'Albert Einstein avait prédites il y a 105 ans', précise le fabricant d'optiques haute précision.



La future version modernisée de l'interféromètre Virgo permettra aux astronomes d'observer un nombre 10 fois plus élevé d'événements cosmiques hyper violents, ainsi que des événements de plus faible puissance.



