Thales : contrat européen dans la navigation par satellite

Thales Alenia Space a annoncé jeudi la signature d'un contrat avec l'Agence de l'Union européenne pour le programme spatial (EUSPA) pour assurer la maintenance du système européen de navigation par satellite Egnos.



La société conjointe entre le français Thales (67%) et l'italien Leonardo (33%) souligne que ce contrat de plus de 100 millions d'euros porte sur les opérations de maintenance et les services support d'Egnos V2 pour une durée de quatre ans.



Le système Egnos améliore la précision, la fiabilité et l'intégrité des signaux de positionnement en apportant un gain de performances aux systèmes globaux de navigation par satellite (GNSS) tels que le GPS et, à l'avenir, Galileo.



Il est notamment utilisé dans le domaine de l'aviation pour les phases d'atterrissage afin d'effectuer des approches de précision sur les aéroports européens, sans équipement d'aide au guidage au sol.



