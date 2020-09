Thales : contrat pour des documents d'identité en Suède

15/09/2020 | 08:48

Thales annonce que sa filiale AB Svenska Pass vient de remporter un contrat pluriannuel visant à fabriquer, personnaliser et délivrer près de 12 millions de passeports électroniques, cartes d'identité nationales et autres documents d'identité aux citoyens suédois.



Par ailleurs, pour faciliter la capture, en toute sécurité, des données biométriques des demandeurs, Thales fournira des bornes d'enregistrement de nouvelle génération, lesquelles seront implantées sur plus de 110 sites en Suède.



Le groupe français d'électronique ajoute que cet accord prévoit la personnalisation de passeports provisoires, ainsi que la fourniture de services de support et de maintenance sur toute la durée du contrat.



