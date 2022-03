Thales : contrat visant l'optimisation des aéroports Linate et Malpensa de Milan

Thales signe un contrat avec le groupe de gestion aéroportuaire SEA (Società per azioni Esercizi Aeroportuali) afin de fournir une plateforme numérique innovante qui soutiendra le groupe dans l'optimisation de sa performance opérationnelle.



La plateforme numérique modulaire centralisera et analysera d'importants volumes de données opérationnelles afin de proposer un aperçu précis et en temps réel des opérations aéroportuaires, et de permettre au personnel de réagir avec une efficacité accrue face aux événements imprévus et aux incidents, a indiqué Thales.



La solution sera déployée à Malpensa, plus grand aéroport d'Italie en termes de transport de marchandises, avec plus de 2 900 vols directs par semaine, et à Linate, l'aéroport de la ville de Milan situé à seulement huit kilomètres de la Cathédrale et desservant 47 destinations via 18 compagnies aériennes.