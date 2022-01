Thales : contrats avec 3 nouvelles compagnies pour Aviobook

La société Thales annonce aujourd'hui qu'Aviobook, entreprise qu'elle a achetée en 2016, va renforcer sa position de leader du marché de l'Electronic Flight Folder grâce à la signature de 3contrats à l'automne 2021. Aviobook va ainsi numériser les opérations de trois nouvelles compagnies aériennes.



'En dépassant ainsi les 2600aéronefs qui utilisent sa suite d'applications, Aviobook franchit un cap important de sa croissance et de son développement', souligne Thales.



Au total, ce sont plus de 300nouveaux appareils qui seront équipés des solutions Aviobook, pour 3nouveaux clients, à savoir IndoGo (en Inde), JetSMART (Amérique du sud) et Lynx Air (Canada).



