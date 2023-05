Thales : croissance de 8% du CA au 1er trimestre

Le groupe d'électronique Thales affiche un chiffre d'affaires de 4,03 milliards d'euros pour les trois premiers mois de 2023, en hausse de 7,9% à données publiées, et de 9,4% à périmètre et taux de change constants.



'Le début d'année 2023 confirme la très bonne dynamique de toutes nos activités, tirée en particulier par les activités liées à l'aéronautique civile et à la biométrie', commente son PDG Patrice Caine.



Ses prises de commandes sur la période s'élèvent à 3,42 milliards, en hausse de 14% à périmètre et taux de change constants, dont des croissances organiques de 8% dans les marchés matures et de 55% dans les marchés émergents.



Dans ce contexte, Thales confirme l'ensemble de ses objectifs annuels, dont une croissance organique du chiffre d'affaires entre +4 et +7%, et une marge d'EBIT entre 11,5 et 11,8%, en hausse de 50 à 80 points de base.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.