Thales : dans le top 100 des entreprises les plus innovantes

En 2023, Thales fait partie des 7 entreprises et institutions françaises les plus innovantes au monde, d'après le 'Clarivate Top 100 Global Innovator'. C'est la dixième fois consécutive que Thales figure dans ce classement des 100 entreprises les plus innovantes au monde.



Au total, 22 entreprises et institutions font partie de ce palmarès de référence mondiale, qui prend en compte la quantité mais également la qualité des brevets déposés.



Chez Thales, 3000 chercheurs et 30000 ingénieurs sont impliqués dans la Recherche et le Développement, et 4 milliards d'euros sont investis chaque année dans la R&D dont 1 milliard autofinancé. Le Groupe dépose entre 350 et 400 nouveaux brevets chaque année, et détient un total de 20000 brevets.



Aujourd'hui, plus de 50% des nouveaux brevets sont pris dans des secteurs technologies clés : intelligence artificielle, cybersécurité, 'big data', technologies du cloud, équipements de réalité augmentée et technologies quantiques.



'En 2023, Thales va poursuivre ses efforts de recherche, notamment dans les domaines porteurs des capteurs radars et des caméras, des lasers pétawatts et du numérique, qui concerne 45% de nos innovations', indique Bernhard Quendt, Directeur technique de Thales.



