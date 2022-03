Thales : dans le vert, un broker relève sa cible

Thales gagne près de 1% à la bourse de Paris, profitant notamment d'une analyse favorable d'UBS qui réaffirme sa recommandation 'achat' sur le titre et remonte son objectif de cours de 98 à 123 euros.



La nouvelle cible implique un potentiel de progression de 15% pour le titre du groupe français d'électronique pour la défense, la sécurité et les transports.



Au lendemain de la publication des résultats 2021 de Thales, le broker met en avant 'une fin en force pour l'exercice écoulé, l'annonce de rachats d'actions pour jusqu'à 3,5%, et des perspectives de free cash-flow' qui soutiennent son conseil d'achat.



