Thales décroche un contrat pluriannuel pour la nouvelle génération de couvertures électroniques des passeports américains 11/05/2023 Partager cet article Facebook

Twitter

LinkedIn

Ce contrat, qui devrait s'étendre sur une durée de dix ans, permettra aux détenteurs de passeports américains de bénéficier de la toute dernière technologie en matière de couverture électronique (eCover).

Leader mondial de la sécurité numérique, Thales a délivré plus de 127 millions de couvertures électroniques aux passeports américains depuis 2005.





Photo: iStock

Depuis 2005, Thales a délivré à GPO plus de 127 millions de couvertures électroniques. Avec ce contrat, Thales coopère de nouveau pour fournir une technologie et des composants sécurisés pour les couvertures de passeports américains. Le GPO fabrique le passeport américain, y compris un grand nombre de ses composants, pour le Département d'État, qui le personnalise ensuite pour les voyageurs, les représentants du gouvernement et les diplomates américains. ​

L'intégration d'une technologie de sécurité électronique dans la couverture ultra-robuste des passeports permet de diminuer les risques de falsification et d'altération du stockage des données. Les couvertures électroniques de Thales maximisent et intègrent tous les attributs requis pour un passeport électronique, notamment la sécurité, la durabilité et l'esthétique. ​

« Offrir aux citoyens, aux entreprises et aux gouvernements une meilleure sécurité des documents d'identité est une mission essentielle pour Thales », déclare Tony Lo Brutto, vice-président exécutif, Thales Identity and Biometric Solutions, Amérique du Nord. « En tant que leader mondial de la sécurité numérique, Thales offre des solutions sophistiquées à travers le monde pour protéger les identités personnelles contenues dans les documents de voyage. » ​

A propos de Thales

Thales (Euronext Paris : HO) est un leader mondial des hautes technologies spécialisé dans trois secteurs d'activité : Défense & Sécurité, Aéronautique & Spatial, et Identité & Sécurité numériques. Il développe des produits et solutions qui contribuent à un monde plus sûr, plus respectueux de l'environnement et plus inclusif.

Le Groupe investit près de 4 milliards d'euros par an en Recherche & Développement, notamment dans des domaines clés de l'innovation tels que le quantique, l'Edge computing, la 6G et la cybersécurité.

Thales compte 77 000 collaborateurs répartis dans 68 pays. En 2022, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 17,6 milliards d'euros.

A propos de Thales aux États-Unis

Aux États-Unis, Thales mène d'importantes activités de recherche et développement, de fabrication et de services depuis plus de 100 ans. Aujourd'hui, Thales est présente dans 22 états, exploitant 46 sites différents et employant près de 4 000 personnes. Travaillant en étroite collaboration avec ses clients américains et ses partenaires locaux, Thales est en mesure de répondre aux exigences les plus complexes dans tous les environnements d'exploitation.