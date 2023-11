Thales démontre l'excellence de ses solutions navales lors des exercices de l'OTAN 09/11/2023 Partager cet article Facebook

Twitter

LinkedIn

A l'occasion des exercices militaires de l'OTAN REPMUS 23 (Robotic Experimentation Prototyping using Maritime Uncrewed Systems) et DYNAMIC MESSENGER 23, organisés avec la Marine portugaise, Thales a une nouvelle fois prouvé tout son savoir-faire dans la mise en œuvre de nouvelles capacités de soutien aux opérations maritimes.

Aux côtés de marines de plus de dix nations, d'industriels et de chercheurs, Thales a apporté son soutien dans les domaines de la guerre électromagnétique, de la lutte anti-mines et de la connectivité navale.

Thales a assuré une coopération fluide entre les plateformes de surface et sous-marines notamment grâce à son système de mission M-Cube interopérable avec les réseaux OTAN et à sa capacité à intégrer des sous-systèmes hétérogènes.

Lors des exercices REPMUS et DYNAMIC MESSENGER, Thales a démontré l'excellence de ses solutions navales permettant aux forces maritimes d'obtenir une vision complète de la mission et d'améliorer l'interopérabilité dans la conduite d'opérations pour la maitrise des fonds marins. En matière de guerre électronique collaborative, les expérimentations de technologies innovantes, et notamment d'un système interopérable de gestion de mission de lutte contre la guerre des mines, permettent d'améliorer significativement la connaissance de la situation opérationnelle, en complément des capteurs installés sur les navires.

Une solution de gestion de mission interopérable des réseaux OTAN, capable d'intégrer aisément des systèmes tiers pour la protection des fonds marins.

Ces deux exercices qui se sont déroulés au large du Portugal ont pour objectif de démontrer de nouveaux concepts opérationnels, tester de nouvelles technologies afin de développer des systèmes maritimes dronisés plus flexibles et interopérables avec des systèmes conventionnels.

A cette occasion, Thales a démontré de nouvelles capacités de détection de mines, notamment dans la zone stratégique et complexe que sont les eaux littorales. L'architecture ouverte du système de gestion de mission de lutte anti-mines de Thales, M-Cube, permet l'intégration rapide et flexible de capteurs tiers. Ainsi, le drone CAMCOPTER® S-100 intégrant le système LiDAR (Light Detection and Ranging) VQ-840-G de la société autrichienne RIEGL a été en mesure d'effectuer une opération aéroportée complète de lutte contre les mines dérivantes, programmée et contrôlée par M-Cube. Ce système innovant a démontré toute sa performance avec 100 % de réussite dans la détection de mines et 0% de fausse alarme, signant par la même occasion le meilleur résultat enregistré pendant les exercices.

Ces innovations en matière de système de gestion de mission ont permis aux forces navales d'obtenir une vision complète de la situation tactique au bénéfice de la réalisation des objectifs opérationnels. C'est la première fois que les avantages de l'architecture distribuée du système M-Cube de dernière génération sont démontrés dans le cadre d'un exercice naval de l'OTAN mêlant des plateformes traditionnelles et des drones. En outre, le système M-Cube avec son architecture ouverte a prouvé sa compatibilité avec les réseaux de communication OTAN et sa capacité à gérer des missions au niveau du commandement de groupes opérationnels.

Par ailleurs, Thales, grâce à sa solution MiMap, a contribué lors de l'exercice DYNAMIC MESSENGER à la protection des infrastructures sous-marines critiques, en identifiant un élément aussi fin qu'une entaille dans un câble sous-marin. MiMap est un outil d'analyse de mission qui permet aux opérateurs d'analyser les données sonar en temps réel ou enregistrées au cours d'une mission. Il permet d'étudier efficacement les fonds marins, de classifier et localiser les contacts, et de détecter les changements par rapport au dernier état connu d'une zone, avec une rapidité de couverture de zone et un taux de fausse alarmes inégalés à ce jour.

« Avec les solutions MiMap et M-Cube, les bâtiments bases de plongeurs démineurs (BBPD) datant du milieu des années 80, ont été encore plus efficaces et performants pour mettre en œuvre les drones du XXIème siècle. MiMap est un outil puissant de traitement des données sonar, il a été particulièrement apprécié par mes équipes responsables de l'exploitation des sonars de guerre des mines. Mon équipage a également été très satisfait par la facilité d'installation et d'intégration des systèmes MiMap et M-Cube. »Capitaine de corvette Claude-Louis, Commandant du groupe de plongeurs démineurs (GPD) de la Méditerranée et du bâtiment-base de plongeurs démineurs (BBPD) Pluton.

Des moyens de guerre électronique multistatique pour une connaissance améliorée de la situation

La Guerre Electronique (GE) permet de détecter, interpréter, contrôler ou perturber les signaux du spectre électromagnétique. Aujourd'hui les Mesures de Soutien Electronique par Radar (R-ESM) sont nécessaires pour surveiller et identifier simultanément de multiples radars complexes.

Thales a déployé lors de ces exercices des moyens de guerre électronique collaboratifs s'appuyant sur des solutions micro-ESM pour drones en partenariat avec une PME (ESROE), ainsi que sur son R-ESM numérique polyvalent installé à bord d'une frégate. Ainsi, le Groupe a démontré en situation réelle l'apport de la collaboration multi domaine entre senseurs pour une meilleure connaissance de la situation tactique.

Thales dans le domaine naval

Avec plus de 50 ans d'expérience dans la fourniture d'équipements, de systèmes et de services navals, Thales apporte aux Marines clientes du monde entier une expertise inégalée, aux avantages avérés. Grâce à une connaissance très précise de l'évolution du contexte naval et maritime, Thales contribue au succès des missions assignées aux forces navales, sur toutes les mers du monde.

Ses systèmes de défense anti-aérienne, de lutte de surface ou anti-sous-marine, de sûreté et de sécurité maritimes, sont aujourd'hui reconnus et en service auprès de plus de 50 Marines. ​