Thales : départ du satellite SWOT pour les Etats-Unis

Le satellite SWOT (Surface Water and Ocean Topography) est en intégration final avant son départ vers les Etats-Unis en vue de son lancement prochain.



La mission SWOT est une mission conjointe du CNES et de la NASA, avec la collaboration des agences spatiales canadienne (CSA) et britannique (UKSA). Elle est dédiée à la mesure du niveau des eaux de surface des lacs et des cours d'eau, du débit des rivières et à la détermination très fine et très précise de la dynamique océanique.



Elles offrent une observation bidimensionnelle de 120 km de large, avec une résolution horizontale de l'ordre de 50-100 m.



Thierry Lafon, Chef de projet SWOT au CNES déclare: ' Cette mission pionnière est la première étude systématique globale des eaux sur Terre et un immense pas en avant pour une meilleure gestion de cette ressource. La communauté scientifique internationale attend avec impatience ces nouvelles données afin de mieux comprendre le cycle global de l'eau et d'affiner leur compréhension du rôle de l'océan dans le changement climatique. '



