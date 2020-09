Thales : des passeports hautement sécurisés pour la Belgique

30/09/2020 | 15:32

Le groupe annonce que le Service public fédéral Affaires étrangères belge renouvelle son contrat avec le consortium regroupant Zetes et Thales pour la délivrance aux citoyens belges de passeports électroniques hautement sécurisés.



Le nouveau passeport produit par Thales sera entièrement repensé. Il se distinguera par un nouveau design pour les pages réservées aux visas, par des caractéristiques de sécurité sophistiquées et par une page de données modernisée entièrement en polycarbonate.



La durée du contrat s'étalera sur sept ans, avec une production moyenne attendue de 550 000 passeports par an.



