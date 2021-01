Thales : développe les technologies quantiques de demain

Thales annonce que ses chercheurs sont en train de développer 'les prochaines solutions quantiques qui vont structurer le monde de demain', à savoir les capteurs quantiques, les communications quantiques, et la cryptographie post-quantique.



'S'appuyant surles atomes froids, les défauts du diamant, ou encore des dispositifs à base de supraconductivité, les équipes du groupe réussissent aujourd'hui à démultiplier les propriétés des matériaux et leurs débouchés potentiels', explique Thales qui est d'ailleurs engagé dans plusieurs collaborations avec le milieux académique, l'industrie et les startups afin d'accélérer le développement des technologies quantiques.



Thales salue d'ailleurs le 'plan quantique ambitieux lancé par le gouvernement français', qui va permettre d'accélérer 'le développement de technologies prometteuses et souveraines'.



