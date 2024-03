Thales : développe son partenariat avec Neural Labs

Thales a élargi son partenariat avec Neural Labs, une société qui fournit des analyses vidéo pour les villes intelligentes et les systèmes de transport intelligents (ITS) basés sur l'IA.



Le partenariat s'étend pour intégrer les licences cloud

Les capacités SaaS permettront à Neural Labs de déployer et de mettre à jour des licences depuis n'importe quel endroit pour leurs clients et revendeurs.



Cet accord permettra de proposer des solutions sécurisées, efficaces et pratiques pour les véhicules, le contrôle d'accès et la planification logistique.



La relation entre Thales et Neural Labs a débuté il y a plus de vingt ans, lorsque Neural Labs a sélectionné Sentinel pour la protection de ses logiciels. Depuis, l'entreprise est entrée dans une nouvelle ère de transformation numérique et a adopté Thales Sentinel Cloud Licensing pour gérer son offre SaaS.



' Depuis plus de 20 ans, notre équipe fournit le support technique pour aider Neural Labs dans sa mission visant à rendre les villes et le réseau routier plus sûrs, plus intelligents et plus efficaces. Nous nous tournons désormais vers la prochaine étape : une transformation numérique complète soutenue par des solutions flexibles et évolutives ' a déclaré Damien Bullot, vice-président, monétisation des logiciels, Thales.



