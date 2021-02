Thales : développement du contrat avec Northrop Grumman

Thales Alenia Space s'est vu confirmer par Northrop Grumman son statut de partenaire de référence pour lui livrer les Modules Cargo Pressurisés (PCM) relatifs aux 18ème et 19ème missions Cygnus.



Cette extension de contrat son rôle de première importance dans les futurs programmes d'exploration spatiale.



Cygnus se compose de deux principaux éléments : un Module de Service, fabriqué par Northrop Grumman, et un Module Cargo Pressurisé (PCM), développé et fabriqué par Thales Alenia Space depuis le lancement de ce programme.



À ce jour, quinze modules cargo opérationnels et un démonstrateur ont été lancés avec succès, dont quatre dans la version originale et onze dans la version optimisée.



