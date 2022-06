Thales devient le fournisseur du seul terminal de transmission de données militaires interopérable avec tout type de plateforme 08/06/2022 Partager cet article Facebook

La Direction générale de l'armement (DGA) a testé avec succès la conformité du terminal de transmissions de données très hauts débits TMA 6000 au STANAG 1 7085, implémentation 2 (norme européenne).

Cette nouvelle conformité intervient après la conformité avec l'implémentation 1, délivrée par l'autorité américaine en 2014.

Cette double interopérabilité permet aux plateformes dotées du TMA 6000 de bénéficier d'une connectivité maximale dans les contextes interalliés/OTAN, que ce soit avec les plateformes américaines ou les plateformes européennes.

La Direction générale de l'armement (DGA) a testé avec succès, fin 2021, la conformité du terminal de transmission de données de Thales au standard OTAN STANAG 7085 implémentation 2. La conformité du TMA 6000 au STANAG 7085 implémentation 1 (Common Data Link) avait été vérifiée avec succès par l'organisme de certification américain, le Joint Interoperability Test Command (JITC) fin 2014. Cet équipement devient ainsi le premier et le seul terminal de transmission de données conforme aux deux implémentations du STANAG 7085.

Le combat aérien et les opérations interalliées nécessitent de partager des volumes de données toujours plus importants, de manière plus sécurisée et rapide, entre utilisateurs alliés. Le TMA 6000 est un terminal de transmission de données haut débit à vue directe (type LOS - Line Of Sight) fonctionnant dans la bande Ku de l'OTAN. Associé à un système antennaire et un amplificateur, son rôle est de transmettre, en temps réel, les données collectées par les capteurs (vidéo, images, radar, électromagnétiques) installés sur les plateformes aéronautiques à destination des stations sol ou navales situées à plusieurs centaines de kilomètres.

Le STANAG 7085 garantit l'interopérabilité des forces de l'OTAN. Plus spécifiquement, il permet l'échange des données brutes issues des capteurs aéroportés entre alliés au sein de l'OTAN. ​ Les systèmes de transmission de données STANAG 7085 contribuent à raccourcir la boucle de décision qui se compose de quatre étapes : observer, orienter, décider et agir (OODA). Les forces armées utilisent ainsi les informations disponibles, envisagent les possibilités et choisissent rapidement la meilleure décision possible et prennent ainsi l'avantage sur l'adversaire.

Le TMA 6000 est déployé sur de nombreuses plateformes opérationnelles aéronautiques et navales à haute valeur ajoutée telles que avions de combat (Rafale), avions de mission (programme ALSR2), hélicoptères, drones de combat, drones MALE, drones tactiques, porte-avions ou frégates.

« Testé dans des environnements extrêmes et répondant aux standards militaires les plus exigeants, le TMA 6000 de Thales est un dispositif de communication largement éprouvé sur le terrain. Avec plus de vingt ans de travaux d'ingénierie à travers trois générations de produits, le TMA 6000 offre une solution de transmission de données très haut débit européenne extrêmement fiable et robuste. De plus, la double conformité permet de répondre aux exigences les plus pointues des nouvelles plateformes de demain ».Bruno KERJEAN, responsable des terminaux de transmission de données TMA et micro-TMA, Thales.