Thales : dévoile le radar Ground Observer 20 Multi-Mission pour la détection avancée des drones et la surveillance au sol

Thales dévoile un nouveau radar au sol multi-mission pour la protection des forces armées, qui assure la surveillance simultanée des objectifs au sol et des menaces évoluant à basse altitude, avec des capacités exceptionnelles de détection avancée des drones, notamment les micro drones.

Le Ground Observer 20 Multi-Mission (GO20 MM) assure, avec un seul mode, une surveillance 3D simultanée à 360° pour détecter, poursuivre et classifier automatiquement le spectre complet des menaces - drones et hélicoptères évoluant dans l'espace aérien inférieur, individus se déplaçant à pied ou véhicules armés.

Elément clé permettant de gagner des secondes décisives pour lutter efficacement contre les drones, le GO20MM assure la protection des troupes dans les camps, les unités déployés sur le théâtre d'opération ou les colonnes en marche.



Référence incontournable dans les radars de surveillance au sol, Thales est un partenaire historique des forces armées à travers le monde et dévoile aujourd'hui sa dernière innovation : le GO20MM. Ce radar à mode unique offre des capacités de surveillance au sol et de l'espace aérien inférieur, assorties de performances exceptionnelles en termes de détection avancée des drones et de classification automatique des objectifs.

Evaluer précisément la situation sur le champ de bataille permet de conserver un avantage tactique indéniable. L'accélération constante du tempo technologique remet toutefois systématiquement en question cet avantage. Le nombre croissant de drones, en particulier de micro drones, contribue à faire basculer la suprématie sur le champ de bataille. Leur prolifération et l'évolution constante de leurs capacités en termes d'autonomie, de charge utile et de navigation en essaims, sont autant de critères qui font peser une menace supplémentaire de jour en jour.

Face à la multitude de ces menaces, le GO20MM offre une couverture 3D constante à 360° avec un temps de rafraîchissement inégalé, permettant d'assurer la détection précoce et la classification automatique des drones à long rayon d'action, à un moment où ils ne constituent pas encore une menace. Des secondes cruciales sont ainsi gagnées pour mettre en œuvre une défense efficace et adaptée.

Grâce à sa solution d'interface Venus claire et simple, les opérateurs sont en mesure de reconnaître rapidement et automatiquement la menace, gagnant ainsi un temps précieux pour décider de la stratégie à adopter. Avec des scénarios complexes tels que les conflits asymétriques ou les combats à haute intensité, la capacité de classifier automatiquement et rapidement la menace pour obtenir un tableau précis de la situation constitue un avantage tactique non négligeable.

Sa compacité et sa modularité permettent au GO20 MM d'être aisément transporté et déployé. Il peut être mis en œuvre par deux soldats en seulement 5 mn et redéployé tout aussi rapidement pour une nouvelle mission, monté sur mât ou utilisé lors des opérations de troupes débarquées.

Equipé d'une batterie 6 éléments, le GO20 MM offre aux forces armées et aux forces spéciales de nombreuses heures de surveillance, dans une totale transparence, et un haut niveau de protection. N'ayant pas retenu l'option générateur, Thales s'est attaché dès le départ à concevoir un système radar silencieux et facile à transporter pour assurer le succès de la mission.



« Avec plus de 50 ans d'expérience dans les radars, et des milliers de systèmes de surveillance au sol aujourd'hui en service dans le monde, Thales continue d'investir et d'offrir un avantage tactique aux forces armées déployées sur les théâtres d'opération. S'appuyant sur l'expérience acquise avec un large éventail de radars de surveillance au sol, notamment la gamme Ground Alerter et Ground Observer, ce nouveau venu ajoute une dimension nouvelle en offrant une capacité de détection avancée des drones et en aidant les forces déployées sur le terrain à maintenir leur suprématie ». Maja Velimirovic, directrice des activités systèmes terrestres et aériens en Allemagne.

