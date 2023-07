Thales entre en négociations exclusives en vue d'acquérir Cobham Aerospace Communications pour renforcer son portefeuille avionique 12/07/2023 Partager cet article Facebook

Thales annonce être entré en négociations exclusives en vue d'acquérir, pour 1,1 milliard1de dollars, Cobham Aerospace Communications (« AeroComms »), un des principaux fournisseurs de systèmes de communications avancés, innovants et ultra-fiables, permettant des communications de sécurité pour les cockpits.

L'entreprise, qui emploie ~690 collaborateurs dont ~190 ingénieurs, a développé son empreinte à l'international, et opère aujourd'hui en France, en Afrique du Sud, aux États-Unis/Canada et au Danemark. Elle devrait générer un chiffre d'affaires d'environ 200 millions de dollars en 2023.

Avec ce projet d'acquisition, Thales entend poursuivre sa stratégie de renforcement de son portefeuille avionique :

En complétant son offre avionique en renforçant son positionnement parmi les leaders de ce marché, et en ajoutant à son portefeuille des solutions de communication de sécurité pour les cockpits ;

En intégrant des produits de pointe, stratégiquement positionnés auprès des grands constructeurs aéronautiques, et bénéficiant de larges opportunités en termes d'après-vente et de retrofit.

Une transaction créatrice de valeur pour Thales :

Croissance annuelle du chiffre d'affaires à deux chiffres anticipée à moyen terme, un impact relutif sur les marges

17x EBIT 2023E pré-synergies / 15x EBIT 2023E post-synergies de coûts en rythme de croisière

Relution du bénéfice net par action dès la première année.

« Cette acquisition va permettre d'unir les talents des experts en communications aéronautiques de Cobham Aerospace Communications avec nos propres experts en avionique. Thales pourra ainsi se positionner au cœur de la révolution technologique du marché des communications et de la connectivité en vol, garantes d'un avenir plus durable pour l'aéronautique. L'assurance d'une connexion live cybersécurisée entre le cockpit et les contrôleurs aériens permettra d'optimiser en temps réel la trajectoire des avions, réduisant ainsi significativement la consommation de carburant et, en conséquence, les émissions de CO 2 , d'ici deux à trois ans. »

​Yannick Assouad,directrice générale adjointe, Activités Avioniques, Thales

​

« Cette acquisition témoigne du succès de la transformation de Cobham Aerospace Communications menée depuis quelques années sous la direction d'Advent. Les investissements R&D significatifs effectués depuis plusieurs années nous ont permis de conforter notre positionnement parmi les leaders sur nos marchés, y compris une série de nouveaux contrats signés cette année.

​Nous sommes fiers de rejoindre Thales, qui offrira à Cobham Aerospace Communications une plateforme pour capitaliser sur les succès récents, poursuivre le développement de plusieurs produits avioniques de pointe et assurer la croissance future de notre activité. Les marchés de la connectivité et des communications aéronautiques connaitront une véritable révolution dans les années à venir, offrant un formidable potentiel pour des produits avioniques comme les nôtres. L'offre combinée avec Thales Avionics nous permettra de continuer à accélérer notre contribution à des voyages aériens plus sûrs, plus verts, plus confortables et plus performants. »

​Nicolas Bonleux, directeur général de Cobham Aerospace Communications

AeroComms : leader des communications de sécurité pour les cockpits

AeroComms conçoit, produit et assure le support d'un riche portefeuille de solutions avioniques de communications pour les cockpits. Sa gamme de produits comprend notamment des systèmes satcom en bande L (antennes et émetteurs-récepteurs), des solutions numériques de gestion audio-radio et des systèmes d'antennes passives pour la connectivité, les communications et la navigation.

AeroComms est particulièrement bien positionné pour profiter de la hausse des cadences des constructeurs aéronautiques et de la multiplication des opportunités de retrofit des flottes en service. De plus, l'entreprise a élaboré des produits révolutionnaires qui vont soutenir la croissance future de son chiffre d'affaires : Aviator-S dans le domaine des satcoms et DRAIMS dans celui de l'audio-radio numérique. L'entreprise bénéficie par ailleurs d'une base de clients diversifiée, les clients du domaine de la défense représentant environ 30 % du chiffre d'affaires attendu en 2023.

Renforcement du portefeuille avionique de Thales afin de répondre à une évolution majeure : le cockpit connecté

En intégrant le portefeuille de systèmes de communications de sécurité des cockpits développé par AeroComms, Thales sera idéalement positionné pour saisir les opportunités générées par l'évolution du marché vers le cockpit connecté. D'ici la fin de la décennie, Thales sera en mesure de répondre pleinement aux besoins en connectivité permanente et sécurisée du marché de l'aéronautique.

Cette offre enrichie sera pour Thales un facteur de différenciation majeur pour fournir à ses clients des solutions plus sûres, compétitives et durables, grâce à :

des services air-sol en temps réel totalement cybersécurisés

des opérations aériennes plus efficaces (vols éco-responsables, connectivité intégrale du cockpit…)

une meilleure assistance au pilotage, ouvrant la voie à de futures solutions d'autonomie

des offres intégrées qui simplifieront les opérations d'installation pour les constructeurs aéronautiques, avec une diminution du poids et de la résistance aérodynamique (antennes « intelligentes »).

Une transaction créatrice de valeur pour les actionnaires

L'intégration d'AeroComms améliorera le profil de croissance du chiffre d'affaires et la marge d'EBIT des activités avioniques de Thales. Cette solide croissance du chiffre d'affaires et cette marge d'EBIT élevée seront confortées au fil du temps par des synergies importantes, d'ores et déjà identifiées :

Des synergies de coûts nets avant impôt estimées à 10 millions de dollars par an en rythme de croisière, grâce au regroupement des activités satcom et des systèmes de gestion audio-radio numériques de l'entité Thales Avionics au sein d'AeroComms ; à l'alignement des programmes de R&D et des feuilles de route technologique ; à l'intégration verticale et à l'optimisation des achats ; ainsi qu'à la convergence des activités de support, services et réparations.

Des synergies de revenus estimées à 40 millions de dollars par an en rythme de croisière, grâce à un délai de commercialisation accéléré pour les satcoms ; des offres satcoms combinées des entités Thales Avionics et AeroComms ; une capacité de commercialisation élargie des systèmes de gestion audio-radio numériques d'AeroComms ; et à la stimulation des activités d'après-vente.

Dès la première année après l'acquisition, avant prise en compte des synergies, cette transaction sera relutive sur le bénéfice net par action. ​

Thales financera cette acquisition sur sa trésorerie disponible.

Prochaines étapes

Dans le cadre de ce projet, les organisations représentatives du personnel de Thales et de Cobham Aerospace Communications seront consultées. La finalisation du projet d'acquisition est anticipée au cours du premier semestre 2024, après l'approbation des autorités antitrust et l'obtention des autorisations réglementaires usuelles.

****

Ce communiqué de presse contient des déclarations de nature prospective. Bien que Thales estime que ses attentes se fondent sur des hypothèses raisonnables, les résultats effectifs peuvent différer sensiblement de ces déclarations en raison d'un certain nombre de risques et d'incertitudes tels que décrits dans le Document d'enregistrement universel de l'entreprise, déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF).

1 Valeur d'entreprise hors dette/cash et supposant une position de BFR normative

À propos de Thales

​Thales (Euronext Paris : HO) est un leader mondial des hautes technologies spécialisé dans trois secteurs d'activité : Défense & Sécurité, Aéronautique & Spatial, et Identité & Sécurité numériques. Il développe des produits et solutions qui contribuent à un monde plus sûr, plus respectueux de l'environnement et plus inclusif.

​Le Groupe investit près de 4 milliards d'euros par an en Recherche & Développement, notamment dans des domaines clés de l'innovation tels que le quantique, le Edge computing, la 6G et la cybersécurité. Thales compte 77 000 collaborateurs répartis dans 68 pays. En 2022, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 17,6 milliards d'euros.

À propos de Cobham Aerospace Communications

​Cobham Aerospace Communications est l'un des principaux fournisseurs de systèmes avioniques aéroportés dans les domaines des communications par satellite, de la gestion audio/radio, des antennes, des lumières, des horloges et des interfaces homme-machine. Nous sommes une entreprise internationale dont le siège est à Rungis (Paris), en France, et exploitons plusieurs sites en France, aux États-Unis, au Canada, en Afrique du Sud et au Danemark, avec des bureaux de vente à Singapour, en Chine et en Inde. Grâce à ses technologies uniques, Cobham Aerospace Communications a établi des partenariats solides et de longue date avec plusieurs des principaux fabricants mondiaux d'avions commerciaux et régionaux ; jets d'affaires; avions d'aviation générale; avions d'entraînement, de transport et de chasse militaires ; hélicoptères; et les drones.