Thales : est plus optimiste sur sa croissance 2022

Thales a rehaussé ses objectifs 2022 de croissance grâce à un bon premier semestre. L'équipementier pour l'aérospatiale, la défense et la sécurité cible une croissance organique du chiffre d’affaires comprise entre 3,5% et 5,5%, correspondant à un chiffre d’affaires dans la fourchette de 17,1 à 17,5 milliards d’euros, contre une croissance interne de 2% à 6%, soit des revenus entre 16,6 et 17,2 milliards d'euros. Le ratio prises de commandes rapportées au chiffre d’affaires est attendu « sensiblement supérieur à 1 » contre « supérieur à 1 » auparavant.



Il vise en revanche toujours une marge d'EBIT comprise entre 10,8% et 11,1%, en hausse de 60 à 90 points de base par rapport à 2021



Dans le contexte actuel, (pénurie de semi-conducteurs, hausse sensible de l'inflation…), Thales va concentrer ses efforts à court terme sur la gestion des éléments opérationnels qui freinent sa croissance -- renforcement de la résilience des chaînes d'approvisionnement, montée en puissance des équipes de recrutement — et sur la retransmission à ses clients des hausses de ses coûts d'achat.



Sur les six premiers mois de l'année, le résultat net consolidé, part du groupe de Thales a atteint 566 millions d'euros, en hausse de 31 %. L'Ebit a augmenté de 21% à 891 millions d'euros pour représenter 10,8 % du chiffre d'affaires, contre 722 millions d'euros (9,4 % du chiffre d'affaires) au premier semestre 2021.



Dans le même temps, le chiffre d'affaires a progressé de 7,7% à 8,256 milliards d'euros, dont 5,4% en organique. Sur le plan commercial, les nouvelles commandes s'élèvent à 11,208 milliards, en hausse de 46 % (+43 % à périmètre et taux de change constants). Le ratio des prises de commandes rapportées au chiffre d'affaires (book-to-bill) s'élève à 1,36 contre 1,00 au premier semestre 2021.