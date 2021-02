Thales : et Airbus sélectionnés pour moderniser les moyens de guerre électronique de l'Armée française

Paris, le 11 février 2021- La Direction générale de l'armement (DGA) vient d'attribuer à Thales et Airbus un marché pour le système interarmées de Renseignement d'Origine Electro-Magnétique (ROEM) tactique. Ce système, qui va renouveler les capacités d'écoute, de radiogoniométrie et d'exploitation du spectre électromagnétique, est capital pour l'Armée française.

Ce contrat, qui s'étend sur 10 ans, équipera les trois armées d'un système d'informations et de capteurs communs. Il s'agit d'un programme à effet majeur (PEM), au même titre que les programmes CONTACT ou SCORPION. Il s'inscrit dans le cadre du dispositif « ROEM Tactique interarmées », qui dotera le commandement français d'une capacité d'appui électronique tactique renforcée.

Ce programme de ROEM tactique permettra la modernisation des moyens de guerre électronique au contact sur les théâtres d'opérations en fournissant des moyens performants, portables ou sous blindage, répondant aux avancées technologiques permanentes en matière de communication. Ce nouveau système d'écoute et de localisation des communications adverses apportera une assistance à la manoeuvre sur le théâtre d'opérations, contribuant ainsi à la sécurité de nos forces. Il équipera les véhicules d'appui électronique du 54ème régiment de Transmissions de l'Armée de terre (plateformes du programme SCORPION), les principaux bâtiments de la Marine nationale ainsi que les aéronefs de patrouille maritime Atlantique 2, et pourra être projeté pour la défense des bases aériennes en opérations extérieures.

Ce système, unique pour les Forces françaises, permettra de faciliter la formation des spécialistes et de mutualiser le soutien puisque le maintien en conditions opérationnelles (MCO) sera commun aux 3 forces. Réalisé en co-traitance par Thales (mandataire) et Airbus, ce programme bénéficiera de l'expérience combinée des deux groupes.

Thales s'appuiera sur son expertise dans le domaine des systèmes de renseignement électronique dont les programmes COHORTE (système actuel de ROEM tactique utilisé par l'armée de Terre), MINREM (Moyen Interarmées Navalisé de Renseignement d'origine Electro Magnétique), ARCHANGE (Avion de Renseignement à CHArge utile de Nouvelle GEnération) et CLOVIS (Capacité de LOcalisation à Vocation Interministérielle et Stratégique). Thales capitalisera également sur sa maîtrise des communications de bout en bout et sur ses compétences en radio et en protection des communications.

Airbus s'appuiera sur son expérience et son expertise dans les systèmes de renseignements d'origine électromagnétique stratégiques, notamment les programmes RAMSES (Evolution du Système d'information stratégique traitant des communications radio et satellite) et PARADOS (capteur d'acquisition de communications radio). Ces systèmes sont actuellement utilisés opérationnellement par la Direction du Renseignement Militaire, l'Armée de Terre, l'Armée de l'Air et de l'Espace et la Marine nationale. Airbus capitalisera également sur ses compétences en intégration et sécurisation de systèmes complexes.

La première phase de ce programme offrira une première capacité d'écoute pour les trois forces et sera ensuite complétée par des tranches optionnelles visant à augmenter significativement le nombre d'unités. De nouvelles fonctionnalités seront ajoutées (nouvelles fonctions d'analyse dans le système d'information, capacités de détection ou d'exploitation accrues…) de façon incrémentale au cours du programme, et ce afin de doter l'Armée française de systèmes et capacités de guerre électronique renouvelés et modernisés.

« Face à l'accroissement des risques, la fiabilité du renseignement est un élément essentiel de la souveraineté, et joue un rôle stratégique dans la prise de décisions en appui aux opérations et qui contribue à la protection des Forces, du territoire et des populations. Nous sommes fiers de participer à la modernisation des capacités de renseignement du pays qui permettra de soutenir les Forces françaises au contact sur les théâtres d'opérations, quel que soit le milieu, contribuant ainsi à leur sécurité et à la réussite de leurs missions décisives. » Marc Darmon, Directeur général adjoint Systèmes d'information et de communication sécurisés, Thales.

« La multiplication des menaces auxquelles nos Forces armées font face nécessite de s'appuyer sur une quantité d'informations toujours plus importante. » a ajouté François Lombard, Directeur des activités Intelligence d'Airbus Defence and Space. « Ces nouvelles capacités de renseignements électromagnétiques, combinées à d'autres sources, notamment l'imagerie aérienne et satellite, permettront non seulement d'identifier ces menaces, mais surtout de les caractériser avec une bien plus grande précision. »

A propos de Thales

Thales (Euronext Paris: HO) est un leader mondial des hautes technologies qui investit dans les innovations du numérique et de la «deeptech» - connectivité, bigdata, intelligence artificielle, cybersécurité et quantique - pour construire un avenir de confiance, essentiel au développement de nos sociétés. Thales propose des solutions, services et produits qui aident ses clients -entreprises, organisations, Etats - dans les domaines de la défense, de l'aéronautique, de l'espace, du transport et de l'identité et sécurité numériques, à remplir leurs missions critiques en plaçant l'humain au coeur des décisions.

Thales compte 83 000 collaborateurs dans 68 pays. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 19 milliards d'euros en 2019 (sur la base de données intégrant Gemalto sur 12 mois).

A propos d'Airbus

Airbus est un leader mondial de l'aéronautique, de l'espace et des services associés. En 2019, le Groupe a publié un chiffre d'affaires de 70 milliards d'euros avec un effectif d'environ 135 000 personnes. Airbus propose la famille d'avions de ligne la plus complète qui soit. Airbus est, en outre, le leader européen dans le domaine des avions de mission, de ravitaillement en vol, de combat et de transport. Par ailleurs, l'entreprise est également un leader de la défense et de l'industrie spatiale. Enfin, dans le domaine des hélicoptères, Airbus propose les solutions civiles et militaires les plus performantes au monde.

CONTACTS PRESSE

Thales, Relations médias

Défense terrestre et navale

Faïza Zaroual

+33 (0)7 64 25 99 31

faiza.zaroual@thalesgroup.com

Airbus, Relations medias

Fabienne Grazzini

+33 (0)6 76 08 39 72

fabienne.grazzini@airbus.com

Liens réseaux sociaux : @AirbusDefence

Site web : www.airbus.com et www.intelligence-airbusds.com