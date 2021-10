Thales et Google Cloud : accord stratégique pour co-développer une offre de cloud souverain

© AOF 2021

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ALPHABET INC. 1.77% 2720.46 55.22% THALES -2.11% 82.64 12.76%

Thales et Google Cloud ont annoncé la signature d’un accord stratégique pour co-développer, au sein d’une nouvelle société, une offre de cloud souverain répondant aux critères du label français « Cloud de Confiance » . En adressant les aspects techniques et juridiques, l’offre de Thales et Google Cloud permettra aux secteurs privé et public français concernés de se doter d’un cloud répondant au plus haut niveau d’exigence certifié par l’ANSSI avec le label « cloud de confiance », en conformité avec la stratégie nationale française.Thales apportera les garanties de souveraineté requises en France en assurant notamment la gestion des clés de chiffrement, des accès et des identités et la supervision cyber grâce au soutien de son Centre Opérationnel de Cybersécurité.Les entreprises et institutions publiques françaises pourront ainsi bénéficier d'un ensemble de services cloud opérés par une nouvelle société dédiée et de droit français, majoritairement détenue par Thales, et hébergés en France, au sein d'une infrastructure séparée de celle de Google Cloud dont le réseau et les serveurs seront séparés, contrôlés et opérés par cette société.