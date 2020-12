Thales : et Google Cloud s'associent pour offrir aux entreprises une innovation de rupture pour la maîtrise de leurs données dans le cloud

Thales annonce une nouvelle collaboration avec Google Cloud qui accélérera la capacité des entreprises à migrer en toute sécurité des données sensibles entre des infrastructures informatiques à base de clouds publics, hybrides et privés. Ensemble, les deux sociétés offriront de nouvelles fonctionnalités permettant aux équipes de sécurité des entreprises de posséder et de contrôler leurs clés de cryptage tout en contribuant à répondre aux exigences réglementaires accrues, le tout en supportant des environnements de travail de plus en plus répartis. S'appuyant sur de nombreuse années d'innovation et de sécurité du cloud, Thales et Google Cloud permettront à leurs clients de profiter de tout le potentiel du Google Cloud pour les charges de travail sensibles, tout en bénéficiant de la gestion des clés externes indispensable pour contrôler et sécuriser les données dans les cloud hybrides.

Sécuriser la nouvelle frontière informatique : le cloud hybride

Cette collaboration marque un moment clé pour les entreprises et les administrations qui vont enfin avoir le contrôle plein et entier de leurs clés de chiffrement et de leurs données, en particulier lorsqu'elles adoptent des stratégies de cloud hybride ou de clouds multiples. Thales et Google Cloud fourniront une solution clé en main pour gérer, négocier et stocker des clés de cryptage entièrement maîtrisées par le client, donnant ainsi la possibilité aux entreprises de transférer en toute confiance leurs données vers le cloud. Comme le révèle le 2020 Data Threat Report - Global Edition de Thales, avoir cette maîtrise devient de plus en plus critique: plus de la moitié des données d'entreprise dans le monde - dont 48 % sont sensibles - sont stockées sur le cloud.

« Innover et fournir de nouvelles capacités est essentiel pour la migration et la sécurité dans le cloud, surtout avec une telle accélération de la croissance dans ce domaine », a déclaré Sunil Potti, vice-président et directeur général de Google Cloud Security. « Fidèles à notre mission, nous avons établi cette relation plus étroite avec Thales afin de mieux protéger les informations les plus sensibles de nos clients. Les entreprises de tous types et tailles sont confrontées à un environnement business extrêmement instable et dynamique où même les meilleures lignes de défense sont constamment mises à l'épreuve. Tout comme Thales, nous sommes conscients du panorama actuel et restons vigilants pour fournir à nos clients les solutions les plus avancées et capables de répondre aux besoins d'aujourd'hui et de demain en matière de cybersécurité »

Cette collaboration simplifie considérablement la sécurité d'une migration vers des environnements multi-cloud, de clouds hybrides et de clouds de proximité (edge cloud) - un parcours qu'entreprennent de plus en plus d'entreprises pour s'adapter au monde post-pandémique. Selon 451 Research, 62 % des entreprises adoptent une stratégie informatique hybride. De plus, cette collaboration avec Thales pour gérer la sécurité des applications et des données sur le cloud permet désormais aux clients de Google Cloud de préserver une forte souveraineté des données grâce à la visibilité sur l’utilisation des clés de cryptage et à la gestion de leur cycle de vie. Les clients peuvent également répondre à l'intensification des exigences des nouvelles réglementations

« Notre collaboration avec Google Cloud incarne véritablement le leadership technologique nécessaire pour placer la maîtrise des données directement entre les mains de nos clients », a déclaré Sébastien Cano, vice-président, protection et licences cloud, Thales. « Les entreprises ne sont plus obligées de stocker leurs données sensibles dans des environnements non fiables et de renoncer à la maîtrise de leurs clés de cryptage si convoitées. Il est devenu évident que la protection des données évolue au niveau mondial alors que les professionnels de la cyber-sécurité travaillent conjointement pour élaborer un modèle de sécurité à responsabilité partagée entre les entreprises clientes et les fournisseurs de services cloud. Grâce à cet effort d'innovation commun, nous ouvrons la voie pour que les entreprises puissent migrer vers le cloud en toute confiance ».

Créer un socle de confiance pour le cloud

Pour permettre aux entreprises de bénéficier de cette maîtrise accrue des clés et des données dans le cloud, Thales a intégré son service CipherTrust Key Broker à la solution Google Cloud External Key Manager (EKM). Le service CipherTrust Key Broker avec l'EKM de Google Cloud est disponible sur la Plateforme de Protection des Données à la Demande de Thales. En générant les clés de cryptage à l'aide de CipherTrust Key Broker, les entreprises peuvent vérifier l'origine et la qualité des clés qu'elles apportent au fournisseur de cloud, tout en gardant la clé d'origine en dehors de l'environnement Google Cloud. Les entreprises conservent leurs clés maîtresses dans un HSM Luna Cloud de Thales, qui remplit le rôle de racine de confiance pour la solution CipherTrust Key Broker. Pour plus d'informations, téléchargez la brochure détaillée de la solution CipherTrust Key Broker.

A propos de Thales

Thales (Euronext Paris: HO) est un leader mondial des hautes technologies qui investit dans les innovations du numérique et de la « deep tech » – connectivité, big data, intelligence artificielle, cybersécurité et quantique – pour construire un avenir de confiance, essentiel au développement de nos sociétés. Thales propose des solutions, services et produits qui aident ses clients – entreprises, organisations, Etats - dans les domaines de la défense, de l'aéronautique, de l’espace, du transport et de l’identité et sécurité numériques, à remplir leurs missions critiques en plaçant l’humain au cœur des décisions.

Thales compte 83 000 collaborateurs dans 68 pays. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 19 milliards d'euros en 2019 (sur la base de données intégrant Gemalto sur 12 mois).

