Thales : et LuxCarta signent un partenariat pour proposer des solutions de cartographie et de renseignement militaire optimisées grâce à l'intelligence artificielle

Sophia Antipolis, France - 23 février 2023 - Thales et LuxCarta, entreprise spécialisée dans les produits géospatiaux dérivés de l'imagerie spatiale, s'associent pour proposer des solutions de renseignement et de cartographie militaire optimisées grâce à l'Intelligence Artificielle (IA). Cet accord renforce le partenariat informel déjà en place entre les deux sociétés depuis 2020.

En planification militaire, il est capital d'obtenir rapidement des données géospatiales précises, qui facilitent la prise de décisions opérationnelles. L'accord de partenariat entre Thales et LuxCarta répond à ce besoin.

Thales possède une expertise reconnue dans la production de cartes militaires et de renseignement avec une connaissance approfondie des référentiels techniques propres au secteur militaire. Le Groupe soutient les forces armées en créant des cartes précises et fiables à partir d'images satellites scannées et vectorisées.

LuxCarta est à la pointe dans le domaine de l'IA pour l'élaboration de solutions géospatiales grâce à sa plateforme BrightEarth. L'entreprise produit en très peu de temps des données cartographiques à très grande échelle pour répondre aux besoins de ses marchés civils. Thales a transposé ce savoir-faire au secteur de la défense et l'a intégré dans ses chaînes de production cartographique et ses systèmes de renseignement militaire.

Pour le renseignement et la cartographie militaire, l'IA est utile en particulier pour la photo-interprétation. Elle détecte, interprète et numérise automatiquement les bâtiments, les réseaux routiers, les obstacles, les véhicules, etc. En automatisant certaines tâches répétitives, l'IA fait gagner du temps lors de la production de cartes et permet aux équipes de se concentrer sur des activités à forte valeur ajoutée.

« LuxCarta fournit des produits géospatiaux au meilleur de l'état de l'art basés sur l'IA, qui génèrent très rapidement des résultats utiles à nos activités de renseignement et de cartographie militaire », explique Eric Aubineau, Directeur du département Systèmes de renseignement et Imagerie, Thales. « Ce partenariat est l'aboutissement de notre collaboration efficace depuis plusieurs années. »

« Il est très gratifiant de voir notre partenaire Thales prolonger fructueusement nos travaux d'automatisation de l'extraction des données d'imagerie spatiale », souligne Albéric Maumy, PDG de LuxCarta. « Nous sommes heureux de contribuer à l'optimisation de la production d'informations cartographiques en apportant nos capacités de détection intelligente. »

Ce partenariat porteur entre un acteur majeur du secteur de la défense et une PME innovante illustre la capacité de Thales à mobiliser une expertise extérieure pour perfectionner toujours plus ses systèmes, accélérer son innovation numérique et améliorer les performances de ses technologies en renseignement et cartographie militaire.