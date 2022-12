Thales et Marvel Fusion coopèrent avec ELI-NP pour accélérer la recherche sur la fusion nucléaire par laser face à l'enjeu climatique 06/12/2022 Partager cet article Facebook

Thales et Marvel Fusion nouent une coopération scientifique sur la fusion nucléaire par laser. Cette future source de production durable d'électricité est considérée par certains scientifiques comme la solution la plus prometteuse aux problématiques de transition énergétique.

Ce programme de recherche passe par l'adaptation du système laser de Thales, le plus puissant au monde, situé au centre européen de recherche laser en physique nucléaire, à ELI-NP (Măgurele, Roumanie).

Marvel Fusion devient ainsi la première entreprise privée à établir une collaboration scientifique avec ELI-NP ; et Thales renforce sa position de leader dans la conception, le développement et la fabrication de lasers à solide ultra-intenses pour la science, l'industrie et l'espace.





L'adaptation du système laser, qui débutera en 2023, consiste en une amélioration de certains paramètres du laser, notamment le contraste temporel des impulsions, dont la qualité autorise de nouvelles capacités de recherche sur la fusion nucléaire par laser.

Dans le cadre de sa coopération continue avec ELI-NP, Thales fournira un nouveau module d'étirement, utilisé pour étirer les impulsions laser dans le temps. Ce processus suit la technique d'« amplification par dérive de fréquence », qui permet de générer les plus hautes puissances des lasers ultra-intenses. Elle a valu aux docteurs Donna Strickland et Gerard Mourou le prix Nobel de physique en 2018. Gérard Mourou fait d'ailleurs partie du conseil scientifique et technologique de Marvel Fusion.

Marvel Fusion a de son côté pour ambition de valider les paramètres clés de l'interaction entre des impulsions laser de haute intensité d'une durée de quelques dizaines de femtosecondes (une femtoseconde correspond à un millionième de milliardième de seconde) et des cibles combustibles nanostructurées. Les résultats des expérimentations seront ensuite rendus publics pour faire progresser le domaine de l'interaction laser-matière.

L'énergie de fusion est considérée par certains scientifiques comme la solution la plus prometteuse aux problématiques de changement climatique et de crise énergétique actuelle. Sur la base des résultats obtenus à ELI-NP et de la coopération avec Thales, Marvel Fusion a pour objectif de présenter ses premiers résultats de recherche d'ici trois ans, avant de construire les premières centrales électriques commerciales dans les années 2030.

"La fusion basée sur des lasers à impulsions courtes de dernière génération peut permettre à l'Union européenne de garantir un système énergétique de pointe ", déclare Franck Leibreich, directeur de l'activité Laser chez Thales. "Avec le système laser le plus puissant d'ELI-NP en Roumanie et le premier fabricant de lasers industriels à impulsions courtes, l'Europe doit capitaliser sur ses connaissances exceptionnelles et son infrastructure de premier ordre pour être le leader mondial de la fusion par laser."

"Dix pétawatts (10PW) est un niveau de puissance exceptionnel pour les systèmes laser. L'expérimentation à ELI-NP signifie que nous entrons maintenant dans une phase de validation de notre technologie dans laquelle nous pouvons tirer des conclusions physiques directes sur les conceptions de nos structures cibles et les interactions laser-cible", déclare le Dr Georg Korn, directeur de la technologie de Marvel Fusion et ancien directeur scientifique d'ELI Beamlines, une des trois structures ELI (Extreme Light Infrastructure) dont fait partie ELI-NP.

"ELI-NP, avec sa capacité unique au monde à fournir des faisceaux laser de 10 PW, devrait permettre de réaliser des avancées significatives dans le domaine des sciences fondamentales et des percées importantes dans des applications présentant un intérêt majeur pour la société", déclare le Dr Călin Alexandru Ur, directeur d'ELI-NP. "La mission d'ELI-NP est d'agir comme un catalyseur pour connecter la communauté de la recherche avec le secteur académique et l'industrie, et devenir un hotspot pour la science, l'innovation et le développement. Embarquer avec Thales et Marvel Fusion dans une collaboration scientifique à fort impact sociétal dédiée aux technologies innovantes de la fusion nucléaire par laser est une étape importante pour ELI-NP dans la réalisation de sa mission."