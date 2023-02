Thales et Schiebel fournissent à la Royal Navy un système de drones aériens innovants pour protéger le ciel 10/02/2023 Partager cet article Facebook

Thales et Schiebel sont heureux d'annoncer avoir remporté un contrat auprès du ministère britannique de la Défense pour fournir un système de drones aériens révolutionnaire visant à doter les navires de guerre de la Royal Navy de capacités de protection de type « œil dans le ciel ».

Ce contrat ayant pour objet le programme Peregrine implique de déployer un drone tactique à voilure tournante équipé de puissants capteurs de surveillance maritime afin de protéger une frégate de type 23 en opération.

Ce partenariat mobilise une expérience combinée de 30 ans dans la conception, l'intégration, les essais et l'exploitation de systèmes de drone aérien S-100.





©Schiebel

Aujourd'hui plus que jamais, les forces navales internationales font face aux menaces croissantes de plateformes hostiles, souvent dans des contextes maritimes saturés. Aussi un drone à voilure tournante à la fois capable de décoller rapidement, suffisamment autonome pour réaliser une mission longue, et à même de trouver, fixer, suivre et identifier des cibles renforcera-t-il la protection des navires et de leurs équipages, en leur faisant gagner un temps précieux pour se préparer et agir.

Dans le cadre de ce programme alliant les capacités éprouvées de Schiebel en matière de système de drone aérien et toute une série de capteurs et systèmes de haute précision en renseignement, surveillance et reconnaissance développés par Thales, Thales jouera le rôle de maître d'œuvre de systèmes intégrés.

Schiebel fournira son CAMCOPTER® S-100, système de drone aérien ultra-performant qui a déjà fait ses preuves avec plus de 100 000 heures de service, y compris lors d'opérations exigeantes avec lancement depuis le pont malgré des vents forts et une mer agitée.

Les capteurs du S-100, doublés d'un système d'identification automatique et fusionnés avec un système de mission AIMS de CarteNav, permettront à l'opérateur de détecter et d'identifier rapidement des cibles inconnues.

Le radar I-Master de Thales s'emploie aussi bien en mode d'ouverture synthétique (Synthetic Aperture Radar - SAR) qu'en mode de détection de cibles maritimes mobiles (Maritime Moving Target Indication - MMTI). Dès lors qu'un contact est établi, les données du pod infrarouge/électro-optique sont fusionnées avec celles des autres capteurs afin de permettre une identification précise.

Une imagerie à haute définition et les données radar sont téléchargées et transmises à l'opérateur, avant d'être mises à la disposition, en temps réel, de multiples utilisateurs via le système de gestion du combat dont dispose le navire.

Ce partenariat mobilise une expérience combinée de 30 ans dans la conception, l'intégration, les essais et l'exploitation du S-100. Cette alliance s'appuie sur des solutions éprouvées qui apportent, immédiatement, une réelle valeur ajoutée.

Hans Georg Schiebel, président du groupe Schiebel, a déclaré : « Nous sommes très fiers que le ministère britannique de la Défense ait choisi le CAMCOPTER® S-100 pour son prestigieux programme Peregrine. Le S-100 est un système de drone aérien optimal pour un nombre croissant de forces navales dans le monde. Ses nombreux déploiements opérationnels ont démontré sa supériorité et ses capacités exceptionnelles. »

Alex Cresswell, PDG de Thales au Royaume-Uni, souligne : « Ce contrat marque une étape importante pour la Royal Navy, car il s'agit d'une amélioration immédiate de sa capacité opérationnelle, mais aussi d'un soutien à sa transition vers la technologie des drones, conformément à la stratégie de la future force aéronavale. Je suis heureux que notre longue tradition de soutien à la capacité de connaissance de la situation de la Royal Navy se poursuive avec ce contrat ».

Notes aux rédacteurs

Schiebel

Le drone Camcopter® S-100 de Schiebel a déjà fait ses preuves auprès de multiples clients dans le monde, aussi bien sur terre qu'en mer, de jour comme de nuit, et dans les conditions météorologiques les plus défavorables. Au cours des quinze dernières années, ce drone à voilure tournante a rempli des missions auprès de plus de 25 clients et, dans le seul domaine maritime, a cumulé plus de 2 000 appontages sur de nombreux types de bâtiments à pont d'envol unique.

Thales

Le radar I-Master est actuellement, en service auprès de nombreux clients dans le monde, et a été installé à bord du drone Watchkeeper qu'opèrent les forces terrestres britanniques. En 2014, il a été validé pour les opérations en mer en intégrant des modes maritimes avancés et en démontrant son efficacité à l'occasion de l'exercice Unmanned Warrior réalisé en 2016 par la Royal Navy.

CarteNav

CarteNav fournira son logiciel de mission flexible AIMS-ISR pour l'intégration et la planification de capteurs multiples, ainsi que pour la collecte et la dissémination des données recueillies.

Informations complémentaires

Participation de Schiebel et Thales à un exercice révolutionnaire de lutte anti-sous-marine

Schiebel et Thales ont participé aux exercices REPMUS (Robotic Experimentation and Prototyping using Maritime Uncrewed Systems) de la Royal Navy au Portugal, en dotant les forces navales britanniques d'un drone de lutte anti-sous-marine. Ensemble, les deux entreprises ont fait la démonstration des capacités du CAMCOPTER® S-100 en lutte anti-sous-marine, renseignement, surveillance et reconnaissance, ainsi qu'en transport de fret. Le scénario exécuté portait sur la surveillance d'un port stratégique. Le S-100, équipé sur la partie avant d'un capteur électro-optique/infrarouge Wescam MX-8 et, pour le traitement en temps réel de données multi-capteurs, d'un système Thales, a été déployé pour veiller à la transmission des données depuis les bouées et pour les relayer au centre de commandement à terre, permettant ainsi la détection et la classification d'éventuels sous-marins ennemis.