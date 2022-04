Thales et TheGreenBow s'associent pour proposer une solution de chiffrement de communications réseaux de haut niveau de sécurité 12/04/2022 Partager cet article Facebook

Le partenariat Thales et TheGreenBow propose une offre de communication cybersécurisée qualifiée par l'ANSSI pour les OIV et les acteurs du secteur de la défense.

Cette solution intègre la gamme chiffreur Thales Gateways IPsec Mistral et le client VPN Windows Enterprise TheGreenBow.

Dans un monde toujours plus connecté, de nouveaux enjeux apparaissent mettant la sécurité de nos systèmes informatiques au centre des priorités. Face aux nouveaux besoins de mobilité et de sécurité, Thales, leader sur le marché de la cybersécurité et TheGreenBow, éditeur français de solutions VPN, signent un partenariat industriel pour proposer une solution d'accès à distance sécurisé.

Le partenariat porte sur le client VPN Windows Enterprise TheGreenBow qui intègre la gamme chiffreur Thales Gateways IPsec Mistral. Ce dispositif protège les Systèmes d'Information (SI) des organisations civiles ou de défense grâce à une dernière version qualifiée par l'ANSSI. Solution composée de chiffreurs d'infrastructure à très haut débit avec un client VPN disposant d'un visa de sécurité1, Mistral protège également l'accès au SI pour les collaborateurs de ces entités en mobilité ou en télétravail. A ce jour, Mistral est le seul produit apte à protéger des SI au niveau « Diffusion Restreinte » en Europe ou « NATO », conformément aux recommandations de sécurité de l'ANSSI relatives à IPsec. Il répond ainsi aux évolutions du domaine et à l'état de l'art de la sécurité tout en assurant un très haut niveau de performance et de qualité de service sur les réseaux des entreprises. Cette nouvelle solution répond tout particulièrement au besoin de sécurisation de l'accès au SI des Organismes d'Importance Vitale (OIV), des collectivités locales ou encore des organismes de santé (hôpitaux, cliniques, etc.). Elle assure la sécurité des données des entreprises de bout en bout, depuis le poste à distance jusqu'au SI de l'entreprise : de la transmission satellite jusqu'au très haut débit 10 Gbps temps réel dans des data centers.

Les passerelles Mistral DR de Thales bénéficient de l'expertise de Thales dans le domaine du chiffrement réseau mais aussi dans les grands déploiements et les migrations de réseaux critiques. Elles couvrent l'ensemble des plateformes des utilisateurs nomades ou en télétravail grâce au client VPN TheGreenBow. Ce dernier propose ainsi une solution intégrée souveraine pour l'accès à ces réseaux sensibles depuis tout type de terminal. Ce partenariat offre une réponse au besoin grandissant d'interconnexion maîtrisée et à distance aux SI sensibles.

« Ce partenariat permet à Thales et TheGreenBow de proposer une offre de communication cybersécurisée à l'état de l'art, à la fois performante pour les OIV et autres acteurs économiques des secteurs sensibles, en France et à l'étranger. Il illustre la capacité de Thales à intégrer dans ses systèmes des solutions tierces pour mieux répondre aux attentes du marché et de ses clients. » Pierre JEANNE, Vice Président Cybersécurité de Thales.

« Avec ce nouveau partenariat ODM, TheGreenBow confirme sa politique d'alliances afin d'assurer le plus haut niveau de sécurité, de performance et de qualité de service sur les réseaux des entreprises » Mathieu ISAIA,Directeur Général de TheGreenBow.

1Client VPN TheGreenBow Windows (version 6.52.006)