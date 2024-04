Il s'agit d'une étape majeure pour Thales, qui complète et renforce son portefeuille de produits avioniques et crée un acteur mondial sur ce marché. Avec environ 734 employés, dont environ 190 ingénieurs, AeroComms opère au travers de sites bien établis en France, en Afrique du Sud, aux Etats- Unis/Canada et au Danemark. Cette transaction créera une valeur significative pour les actionnaires de Thales, conformément aux objectifs communiqués en juillet 2023, lors de l'annonce de l'acquisition.

Thales (Euronext Paris : HO) annonce aujourd'hui la finalisation de l'acquisition de Cobham Aerospace Communications, ("AeroComms"), un fournisseur de premier plan de systèmes avancés, ultra-fiables et innovants de connectivité et de communications sécurisées pour le cockpit.

La gamme de produits de Cobham Aerospace Communications comprend notamment des systèmes complets de communication par satellite en bande L (antennes et émetteurs- récepteurs), des solutions complètes de gestion audio et radio numérique et des antennes passives de connectivité, de communication et de navigation.

Cobham Aerospace Communications est un fournisseur de premier plan des technologies les plus avancées dans les systèmes avioniques polyvalents, intégrés et plus autonomes afin de rendre l'aviation plus sûre, plus écologique et plus efficace.

Thales finalise l'acquisition de Cobham Aerospace Communications et renforce sa position de leader mondial dans le domaine des communications et de la connectivité sécurisée du cockpit

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 2 avril 2024 Meudon

"L'acquisition de Cobham Aerospace Communications marque une nouvelle étape sur le marché très attractif et en forte croissance des communications et de la connectivité. Nous sommes très heureux d'accueillir ces spécialistes hautement qualifiés au sein de Thales. Associés à notre expertise reconnue en avionique, les talents et les technologies de Cobham Aerospace Communications représentent un formidable accélérateur pour un futur de l'aviation plus durable."

Yannick Assouad, directrice générale adjointe, Activités Avioniques, Thales

"Rejoindre Thales est une formidable opportunité pour Cobham Aerospace Communications de continuer à innover dans le domaine des produits avioniques de pointe et d'accélérer encore le développement de notre activité. Nous disposons des atouts nécessaires pour accompagner la révolution à venir dans la connectivité et dans la communication des appareils, et sommes impatients d'inventer ensemble un futur de l'aviation durable." Nicolas Bonleux, Président-

Directeur Général de Cobham Aerospace Communications

Grâce à cette acquisition, Thales renforce encore son offre et son positionnement dans le domaine des systèmes avioniques connectés, en s'appuyant sur les récents succès remportés sur le marché et en se positionnant solidement comme l'un des principaux leaders.

À propos de Thales

Thales (Euronext Paris : HO) est un leader mondial des hautes technologies spécialisé dans trois

secteurs d'activité : Défense & Sécurité, Aéronautique & Spatial, et Identité & Sécurité numériques. Il développe des produits et solutions qui contribuent à un monde plus sûr, plusrespectueux de l'environnement et plus inclusif.

Le Groupe investit près de 4 milliards d'euros par an en Recherche & Développement, notamment dans des domaines clés de l'innovation tels que le quantique, l'Edge computing, la6G et la cybersécurité.

Thales compte 81 000* collaborateurs répartis dans 68 pays. En 2023, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 18,4 milliards d'euros.

* Hors activité Transport, en cours de cession

À propos de Cobham Aerospace Communications

Cobham Aerospace Communications est l'un des principaux fournisseurs de systèmes avioniques aéroportés dans les domaines des communications par satellite, de la gestion audio/radio, des antennes, des lumières, des horloges et des interfaces homme-machine.Nous sommes une entreprise internationale dont le siège est à Rungis (Paris), en France, et exploitons plusieurs sitesen France, aux États-Unis, au Canada, en Afrique du Sud et au Danemark, avec des bureaux de vente à Singapour, en Chine et en Inde. Grâce à ses technologies uniques, Cobham Aerospace Communications a établi des partenariats solides et de longue date avec plusieurs des principaux fabricants mondiaux d'avions commerciaux et régionaux ; jets d'affaires; avions d'aviation générale; avions d'entraînement, de transport et de chasse militaires ; hélicoptères; et lesdrones.

