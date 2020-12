Thales : formation de pilotes d'hélicoptère en Mongolie

Thales annonce signer un contrat avec Héli-Union pour former des pilotes d'hélicoptère EC145 pour les forces de sécurité civile mongoles, dans le cadre d'un programme d'aide auquel le gouvernement français contribue grâce à un prêt concessionnel.



'Le programme comprend la fourniture d'une flotte de quatre hélicoptères (trois Airbus EC145 et un Guimbal Cabri) ainsi que la construction d'un centre de maintenance et d'un centre de formation', précise le groupe français d'électronique.



