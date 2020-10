Thales : fournira des permis de conduire mobiles à l'État de Floride

L'État de Floride sera le premier des États-Unis à doter les permis de conduire mobiles de dispositifs de sécurité avant-gardistes, en parfaite conformité avec les normes nationales et internationales. Thales équipera le ‘Department of Highway Safety and Motor Vehicles’ de Floride de services de vérification des permis de conduire mobiles, associés à une solution de permis de conduire mobile pour ses résidents.

En 2021, les résidents de Floride pourront installer l’application sécurisée permis de conduire auxquels ils pourront accéder facilement sur smartphones et tablettes. Ces permis de conduire mobiles sont conformes aux normes nationales et internationales de l' ’American Association of Motor Vehicle Administrators’ et de l'Organisation internationale de normalisation, autrement dit, ils peuvent être utilisés partout aux États-Unis et dans le monde entier.

Ces nouveaux permis de conduire mobiles bénéficient de la même validité que les permis de conduire traditionnels pour vérifier l'identité, y compris l'âge et les droits du conducteur. Ils jouent également un rôle supplémentaire en tant qu'outil d'authentification fiable, permettant aux Floridiens de faire valoir en toute sécurité leur identité en ligne pour un large éventail de services.

Pour compléter l'utilisation traditionnelle du permis de conduire prouvant leur identité, les Floridiens pourront simplement ouvrir de façon sécurisée leur application d'identification mobile, sélectionner le type de vérification nécessaire et présenter leur identité ou attributs d’identité sur mobile. Le téléphone portable ne quitte jamais la main de son propriétaire, un moyen pratique et sans contact de présenter une pièce d'identité.

« Je me réjouis de ce projet d'innovation qui fera de l'État de Floride une référence nationale en matière d'identification mobile sûre et fiable, une priorité pour notre gouverneur, Ron DeSantis », a déclaré Terry L. Rhodes, directeur exécutif du Department of Highway Safety and Motor Vehicles de Floride. « Nous nous sommes engagés à moderniser presque tous les aspects des activités de notre ministère ainsi que la manière dont les clients accèdent à nos services. Thales sera un partenaire de choix pour la Floride, qui se prépare maintenant à entrer dans l'ère de l'identification mobile. »

« Face à l'augmentation des fraudes d'identité et à leur sophistication, nous nous sommes fixés comme priorité de renforcer la vérification des identités en introduisant des mécanismes sécuritaires logiciels additionnels. À l'avenir, les fournisseurs de biens et de services floridiens (aéroports, hôtels, sociétés de location de voitures, etc.) pourront compter sur Thales pour identifier leurs clients, sans compromettre leur confidentialité », a déclaré Tony Lo Brutto, vice-président de Thales Amérique du Nord, Solutions d'identité et biométriques.

Ces permis de conduire mobiles sont en effet beaucoup plus difficilement falsifiables, car ils renferment une pièce d'identité numérisée sécurisée dont l'authenticité est vérifiable, au lieu d'afficher une simple image numérique d'un permis de conduire qui pourrait aisément être modifiée.

Pour renforcer davantage le respect de la vie privée, les utilisateurs de permis de conduire mobiles déterminent quelles informations doivent être affichées à partir de l'application en fonction du contexte. Pour entrer dans un casino, par exemple, il suffit de justifier que la personne ait plus de 18 ans. Le permis de conduire mobile affichera donc uniquement cette information, et non le nom de la personne, sa date de naissance, son âge ou encore son adresse.

Le programme de permis de conduire mobile de la Floride s'appuie sur l’expertise de Thales en identité numérique ainsi que sur de solides compétences développées au travers de programmes de permis de conduire physiques déployés dans 11 autres États américains et cinq provinces canadiennes.

Thales, leader dans le domaine de l’identité numérique et des permis de conduire mobiles, a mené avec succès les premiers projets pilotes dans plusieurs États américains grâce à un partenariat et à une subvention accordée en 2016 par le 'National Institute of Standards and Technology’ (NIST). Thales a récemment été reconnu par Frost & Sullivan et ABI Research pour son Digital ID Wallet, qui intègre la solution de permis de conduire mobile.

A propos de Thales

Thales (Euronext Paris : HO) est un leader mondial de hautes technologies qui façonne aujourd’hui le monde de demain. Le groupe propose des solutions, services et produits à ses clients dans les domaines de l'aéronautique, de l’espace, du transport, de l’identité et sécurité numériques, et de la défense. Avec 83 000 collaborateurs dans 68 pays, Thales a réalisé un chiffre d'affaires de 19 milliards d'euros en 2019.

Thales investit notamment dans les innovations numériques - connectivité, big data, intelligence artificielle et cybersécurité – technologies au cœur des moments décisifs des entreprises, des organisations et des Etats.

