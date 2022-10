Thales fournit une nouvelle plateforme de paiement et de billettique à l'aire métropolitaine de Jakarta 12/10/2022 Partager cet article Facebook

Thales et ses partenaires du consortium Jatelindo viennent de livrer à l'aire métropolitaine de Jakarta une solution de billettique de type Account-based ticketing (ABT) et de mobilité Mobility-as-a-Service (MaaS).

Le consortium soutient le plan d'aménagement des transports de Jakarta, qui vise à porter à 60 % la part d'utilisation des transports en commun pour tous les déplacements et à étendre leur zone de couverture à 80 % de toutes les routes de l'aire métropolitaine de Jakarta d'ici 2029.

Avec le soutien de la province de Jakarta, le billet multimodal a été lancé, pour les opérateurs de transports publics de la capitale indonésienne, le 8 août 2022, suivi de l''inauguration officielle le 7 octobre 2022 en présence du Gouverneur et sous la houlette de PT Jakarta Lingko Indonesia.





Jakarta©Thales

Pour soutenir ce plan, le consortium Jatelindo, à travers PT Jakarta Lingko Indonesia, a commencé à déployer une solution de billettique de type Account-based ticketing (ABT) et de mobilité Mobility-as-a-Service (MaaS)à Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Tangerang du Sud et Bekasi), aussi connu comme l'aire métropolitaine de Jakarta. ​

Avec à la solution ABT de Thales, il est possible de gérer les profils des voyageurs dans un back-office centralisé. Cela aidera les autorités à mettre en œuvre des politiques tarifaires plus attractives et à subventionner les transports publics.

Cette solution ABT peut gérer plusieurs interfaces avec des systèmes externes (par exemple le système de paiement dématérialisé « Fello » de Jatelindo, la plateforme MaaS de Lyko, ou encore l'application mobile d'Aino). Cela démontre à quel point le produit Thales est abouti et bien défini, avec des interfaces standardisées et ouvertes.

La plateforme TRANSCITY™ de Thales constitue la pierre angulaire du système sur lequel Thales travaille en étroite collaboration avec les autres membres du consortium. Le projet, qui se déclinera en plusieurs phases, comprend notamment un accord d'exploitation et de maintenance d'une durée de huit ans. Dans le cadre de la première phase du projet, Thales a fourni un nouveau système de billettique à code QR pour la collecte des tarifs, qui s'interface avec la solution MaaS et une application mobile. Ce système comprend des fonctionnalités de mobilité améliorées qui, dans la dernière phase du projet, débouchent sur une solution billettique de bout en bout. Lorsque le consortium fera migrer l'architecture existante dite « centrée sur le support » (à savoir la carte) vers une solution billettique entièrement « centrée sur le back-office » (Account Based Ticketing), ce système permettra de traiter cinq millions de transactions par jour.

« Nous sommes ravis des projets de billettique en Indonésie et fiers de contribuer à la digitalisation des transports du pays. La nouvelle plateforme de billettique développée par Thales devrait permettre au minimum deux millions de voyages par jour ; la technologie intégrée encouragera les usagers à prendre les transports en commun et renforcera le confort des déplacements dans la troisième mégapole du monde, qui compte plus de 31 millions d'habitants. » - Olivier Rabourdin, Directeur Pays, Thales en Indonésie.

« En tant que membre du consortium Jatelindo, qui fournit la dernière génération de notre plateforme numérique TRANSCITY™ UP, nous sommes fiers de contribuer au succès de JakLingko Indonesia, et de faire avancer les opérateurs de l'aire métropolitaine de Jakarta (MRT, LRT, TransJakarta, KCI et Railink) vers un système de mobilité plus inclusif, efficace et intégré. »-Jean-Marc Reynaud, Vice-Président, Revenue Collection Systems, Thales