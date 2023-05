Thales garde le cap pour 2023 après un début d'année dynamique

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de technologies et de défense Thales a confirmé vendredi ses perspectives pour 2023, après avoir fait état d'une croissance dynamique de son chiffre d'affaires au premier trimestre, en particulier grâce aux activités liées à l'aéronautique civile et à la biométrie.

Pour la période de janvier à mars, le chiffre d'affaires de Thales s'est établi à 4,03 milliards d'euros, en progression de 7,9% en données publiées et de 9,4% en organique sur un an.

Pour le premier trimestre, Thales a également fait état de prises de commandes de 3,42 milliards d'euros, en croissance organique de 14% sur un an. Le groupe a enregistré trois grandes commandes d'un montant supérieur à 100 millions d'euros, notamment celle d'un sous-système sous-marin pour un client militaire.

Les analystes sondés par FactSet tablaient en moyenne sur des revenus de 3,92 milliards d'euros et des prises de commandes de 3,05 milliards d'euros.

"Le début d'année 2023 confirme la très bonne dynamique de toutes nos activités, avec une croissance organique du chiffre d'affaires en avance sur l'objectif annuel, tirée en particulier par les activités liées à l'aéronautique civile et à la biométrie", a commenté Patrice Caine, le PDG de Thales, cité dans un communiqué.

Pour 2023, Thales prévoit toujours un chiffre d'affaires compris entre 18 milliards et 18,5 milliards d'euros, correspondant à une croissance organique comprise entre 4% et 7%, ainsi qu'une marge opérationnelle (Ebit) située entre 11,5% et 11,8%.

