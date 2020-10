Thales : inauguration d'un parking durable à Toulouse

08/10/2020 | 12:08

Thales Alenia Space, société conjointe entre Thales (67 %) et Leonardo (33 %), annonce la mise en service d'une installation d'ombrières photovoltaïques de fabrication française sur son site de Toulouse (31).

Cette première installation de parking durable sera déployée sur d'autres sites de l'entreprise en Europe d'ici 2021.



Ces ombrières d'une superficie de 8 400 m², produiront 1,8 Gigawatt heure par an d'électricité qui sera autoconsommée, soit 6 % de la consommation annuelle du site.



Ce parking durable permettra d'éviter l'émission de 25 tonnes de CO2 par an et les ombrières contribueront aussi à améliorer le stationnement de 640 véhicules, qui seront protégés à la fois des intempéries et du soleil.





