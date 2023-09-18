18 septembre (Reuters) - Thales SA:
* MISE À JOUR DES DISCUSSIONS AVEC L'AUTORITÉ DE CONCURRENCE DE L'UNION EUROPÉENNE AU SUJET DE LA VENTE DE L'ACTIVITÉ GROUND TRANSPORTATION SYSTEMS À HITACHI RAIL
* HITACHI RAIL A DE NOUVEAU DÉPOSÉ SA PROPOSITION DE NOTIFICATION À LA COMMISSION EUROPÉENNE
* HITACHI RAIL ATTEND ÉGALEMENT PROCHAINEMENT LA DÉCISION DE L'AUTORITÉ ANGLAISE DE CONCURRENCE (CMA) SUR LEUR DERNIÈRE PROPOSITION
* LES DEUX GROUPES CONTINUENT LEURS ÉCHANGES AVEC LES AUTORITÉS CONCERNÉES AFIN DE FINALISER CETTE TRANSACTION AU COURS DU PREMIER SEMESTRE DE L'ANNÉE 2024 Texte original: shorturl.at/gtIVW Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)