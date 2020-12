Thales : l'UE lance le projet d'un système spatial européen

La Commission européenne a sélectionné un consortium de fabricants et d'opérateurs de satellites, d'un opérateur de télécommunication et du fournisseur européen de services de lancement afin d'étudier la conception, le développement et le lancement d'un système spatial européen indépendant de communications.



Cette étude permettra de renforcer la souveraineté digitale de l'Europe et à fournir une connectivité sécurisée à ses citoyens, ses entreprises commerciales et ses institutions publiques.



Le système aura également pour mission d'assurer une couverture, à l'échelle mondiale, des zones rurales et des zones blanches.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.