Thalès: l'activité défense permet de limiter l'impact de la crise

Paris (awp/afp) - Les activités liées à l'aéronautique civile, plombées par la crise sanitaire, ont fait plonger de plus de moitié le bénéfice net de Thales en 2020, qui a pu compter sur ses activités de défense pour résister.

Le groupe de technologie et de défense a publié jeudi son bénéfice net en chute de 57%, à 483 millions d'euros (535,5 millions de francs suisses), des dépréciations d'actifs venant accentuer la chute d'un tiers de son bénéfice opérationnel (1,35 milliard d'euros).

Des résultats "logiquement marqués par la crise du Covid-19", explique dans un communiqué le groupe qui est toutefois parvenu à dégager une marge opérationnelle "tout à fait correcte" de 8%, selon son PDG Patrice Caine.

Cette rentabilité a été portée par le secteur Défense et sécurité, qui a représenté plus des trois quarts de son bénéfice opérationnel alors qu'il représente près de la moitié de l'activité de l'entreprise.

Le chiffre d'affaires a baissé de 7,7% sur l'année (10,4% à périmètre et taux de change constants), à 17 milliards d'euros. Les différentes branches sont différemment affectées.

La division Aérospatiale (aéronautique civile et militaire, activités spatiales) a vu son chiffre d'affaires plonger de 24,6% -de 40% pour le seul aéronautique civil- en raison des conséquences durables de l'effondrement du trafic aérien.

L'activité Défense et sécurité affiche une baisse de 2,2% sur l'année mais a bénéficié "d'un effet de rattrapage au second semestre 2020 avec un chiffre d'affaires en croissance organique de 3,2%".

Les activités liées aux transports terrestres et d'Identités et sécurités numériques (cybersécurité, internet des objets, documents sécurisés), sont elles aussi en baisse, respectivement de 13,9% et 5,9% à périmètre et taux de change constants.

Patrice Caine dit toutefois trouver des "sources de satisfaction" avec des prises de commandes qui ont bien résisté (-3%, à 18,5 milliards d'euros).

Commandes de fin d'année

Thales a notamment engrangé 13 "grandes commandes", supérieures à 100 millions au dernier trimestre, contre six sur les neuf premiers mois de l'année.

Parmi elles, une commande de 354 millions d'euros liée aux futurs satellites de communication militaires français Syracuse IV, une autre d'environ 1,5 milliard pour la fourniture des systèmes électroniques des quatre futures frégates allemandes F126.

Pour faire face aux vents contraires, Thales a taillé dans ses coûts à hauteur de 850 millions d'euros, réduisant notamment de 25% ses investissements.

Mais le groupe ne veut "pas baisser la garde" sur les dépenses de recherche-développement, dont la baisse a été "assez marginale" en 2020. La R&D "caractérise la capacité du groupe à se différencier par la technologie", selon Patrice Caine.

Thales prévoit pour 2021 une évolution prudente de son chiffre d'affaires, attendu en légère hausse, "compris entre 17,1 et 17,9 milliards d'euros".

"On est effectivement prudent s'agissant de l'aéronautique civile avec une comparaison délicate sur le premier trimestre" 2020 avant que l'impact de la crise ne survienne, a expliqué le directeur financier Pascal Bouchiat lors d'une conférence téléphonique.

Pour les autres activités, "on reprend notre marche en avant avec des taux de croissance qu'on a connus dans le passé au niveau du groupe", a-t-il estimé.

Thales, qui compte verser cette année un dividende, prévoit également pour 2021 une amélioration de sa marge opérationnelle, comprise "entre 9,5% et 10%" et un ratio "book-to-bill" (prises de commandes sur chiffre d'affaires, qui mesure le renouvellement du carnet de commandes) "supérieur à 1".

Le contrat de 3 milliards d'euros passé en février avec l'opérateur canadien Telesat pour la fourniture d'une constellation de 300 satellites de communication devrait y aider.

afp/lk