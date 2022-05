Thales : la DGA commande 21 nacelles optroniques TALIOS supplémentaires

La Direction générale de l’armement (DGA) a passé une commande ferme à Thales de 21 pods TALIOS supplémentaires. Ces nacelles de désignation vont équiper les Rafale de l’armée de l’Air & de l’Espace ainsi que ceux de la Marine nationale. Depuis son lancement, TALIOS a fait l’objet d’améliorations continues dont les dernières ont été notifiées au titre du marché Rafale F4 : vision permanente, nouveau mode d’identification air-air, capteur couleur et modes de reconnaissance aérienne tactique. Toutes ces nouvelles capacités seront mises en œuvre avec les 21 nouvelles nacelles commandées.



Les livraisons vont s'échelonner de 2024 à 2025, dans la continuité de la commande initiale de 46 exemplaires.



" Les nouveaux modes de reconnaissance et les algorithmes de détection et de reconnaissance automatique de cibles des pods TALIOS vont doter les forces armées françaises d'une supériorité opérationnelle sans précédent. Les pilotes de Rafale seront en mesure de prendre plus rapidement la meilleure décision dans chacun des moments clés de leur mission : trouver, classifier, engager en toute sécurité et valider le résultat du tir d'une cible de surface ", a déclaré Christophe Salomon, Directeur général adjoint, Systèmes terrestres et aériens, Thales.