Thales : la cession de GTS à Hitachi Rail retardée jusqu'au 2e semestre 2023

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Thales a annoncé vendredi que la cession de son activité Ground Transportation Systems (GTS), spécialisée dans la signalisation ferroviaire, à Hitachi Rail, filiale du conglomérat japonais Hitachi, devrait intervenir au second semestre 2023, plutôt qu'au début de l'année prochaine.

La Competition and Markets Authority (CMA) au Royaume-Uni a en effet annoncé vendredi qu'elle ouvrirait une enquête approfondie (phase 2) sur ce projet si les deux groupes ne répondent pas à ses préoccupations en matière de concurrence. La CMA craint que l'opération entre Thales et Hitachi réduise la concurrence et entraîne une augmentation des prix sur le marché de la signalisation ferroviaire au Royaume-Uni, a indiqué l'autorité de la concurrence dans un communiqué.

Les deux groupes ont jusqu'au 16 décembre pour soumettre leurs propositions à la CMA, a ajouté l'autorité.

"Thales et Hitachi Rail sont convaincus de l'impact positif de ce projet sur la concurrence, et de son intérêt pour les clients dans la signalisation ferroviaire et la mobilité au Royaume-Uni, en Europe et sur le plan mondial. Les deux groupes continuent leurs échanges avec les autorités concernées afin de finaliser cette transaction dès que possible", a précisé Thales dans un communiqué.

Thales avait annoncé au début août être entré en négociations exclusives avec Hitachi Rail sur la cession de son activité Ground Transportation Systems pour une valeur d'entreprise de 1,66 milliard d'euros.

-Pierre-Jean Lepagnot, Agefi-Dow Jones +33 (0)1 41 27 48 19; pjlepagnot@agefi.fr ed: LBO

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

December 09, 2022 03:39 ET (08:39 GMT)