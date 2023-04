Thales lance la plateforme française de renseignements sur la menace cyber pour une plus grande autonomie et une résilience renforcée avec 10 autres acteurs français 05/04/2023 Partager cet article Facebook

Le 5 avril 2023, Thales a annoncé le lancement du projet collaboratif SCRED (Socle Commun du Renseignement cyber Et de la Détection) rassemblant 11 acteurs français spécialistes en cybersécurité. L'objectif de ce projet est de créer d'ici 3 ans une plateforme unique pour les entreprises et administrations publiques, leur donnant accès aux services de renseignements d'intérêt cyber.

Dans le cadre de la stratégie nationale cyber du plan d'investissement France 2030, l'Etat a annoncé la nécessité d'accompagner le développement de la filière française de cybersécurité. Sollicités pour proposer des technologies innovantes, essentielles à la garantie de la souveraineté de la France, des industriels français, spécialisés en cybersécurité, se sont rassemblés pour contribuer au projet SCRED. Ce projet a été retenu dans le cadre de l'appel à projet lancé par Bpifrance. Ce projet a été financé par l'Etat dans le cadre de France 2030.

Piloté par Thales, SCRED regroupe des acteurs issus des secteurs public et privé : ATOS (ligne d'activités Eviden), Filigran, Geotrend, Glimps, Harfanglab, KORLabs Cybersecurity, Sekoia, Snowpack ainsi que l'Institut Mines-Télécom SudParis et INP Grenoble. S'il a pour objectif de s'adresser à des organisations françaises, ce dispositif permettra d'instaurer les fondements d'une offre de services centralisée dotée d'un Centre d'Analyse de la Situation Cyber Nationale, ayant pour vocation de répondre à terme aux enjeux de souveraineté européenne.









Alors que les systèmes d'information des organisations sont de plus en plus complexes et les cyberattaques de plus en plus sophistiquées, la société dans son ensemble doit généraliser la mise en place d'outils contribuant à sa cyber résilience à l'image des préconisations ​ récentes de la BCE qui mettra au point des stress tests cyber dédiés aux institutions bancaires d'ici un an2. La mise en place d'une base nationale unique de renseignements cyber adossée à un centre d'analyse technique permettra, en amont, de fournir un panorama mutualisé de la menace pour mieux l'anticiper, la détecter et partager de l'information entre acteurs au sein d'une même communauté d'intérêt.

« Thales porte l'ambition d'accélérer la montée en maturité des capacités de renseignements cyber françaises pour renforcer la sécurité collective aux côtés de ses homologues spécialistes en cybersécurité. En fédérant un écosystème, ce projet fera bénéficier ses utilisateurs d'une plateforme considérablement enrichie, il contribuera à l'autonomie stratégique de la France dans ce domaine, » précise, Pierre-Yves Jolivet, VP Cyber Solutions, Thales.

Sous l'impulsion de Thales qui coordonnera les capacités et expertises de 10 acteurs spécialisés en cybersécurité, SCRED fournira un éventail de services qu'aucun autre Etat n'a encore pu rassembler en un seul dispositif : une base nationale qui mutualisera les données et les valorisera au sein d'un cloud de confiance, un service d'analyse permettant de comprendre la menace à l'instant T, une analyse automatique de la tendance et des projections sur la base de modèles bénéficiant des technologies avancées d'intelligence artificielle.

Ce projet fera bénéficier ses utilisateurs de nombreux avantages en terme de compétitivité, de réduction du coût de traitement des attaques et de renseignement cyber ; il apportera plus de confiance au quotidien dans l'utilisation des systèmes d'information et contribuera à une plus grande souveraineté en ayant recours à des solutions tricolores, ouvrant la voie à des standards reconnus en Europe ou à l'international.

Grâce aux données collectées issues de la participation des membres et de la communauté d'utilisateurs de SCRED, ce projet permettre la création d'un Centre de d'Analyse de la Situation Cyber Nationale. A terme, l'Europe pourra bénéficier d'une autonomie à l'échelle de l'Union dans la production et l'exploitation des données de renseignements cyber et d'une capacité de détection et d'échanges d'informations entre pays, entre secteurs d'activités ou entre entreprises. Ce projet ambitieux facilitera la promotion d'entreprises européennes émergentes et de leaders européens.

Dans un contexte de guerre de l'information, les centres de cybersécurité opérationnels et les CERT (Computer Emergency Response Team) collectent une grande masse de données non enrichies et non contextualisées, et sont de plus en plus confrontés au phénomène d'intoxication de la donnée. Son traitement et son analyse sont devenus des compétences extrêmement recherchées par les entreprises de toute taille.

Selon une analyse de l'ANSSI publiée en mars 2023, le nombre d'intrusions avérées dans des systèmes d'information signalées à l'Agence a augmenté de 37% entre 2020 et 2021. Les PME, ETI et collectivités sont les premières ciblées.3 Bénéficier d'un centre de collecte et d'analyse des données unique, à l'information partagée au sein d'une même communauté d'intérêts telle que le spatial, le naval, l'aviation ou tout autre secteur d'activité, répondra à des besoins grandissants émanant d'acteurs jusqu'à présent peu outillés.

Ils participent au projet SCRED :

ATOS (ligne d'activités Eviden), Filigran, Geotrend, Glimps, Harfanglab, Institut Mines Télécom - Télécom SudParis, INP Grenoble, KORLabs Cybersecurity, Sekoia, Snowpack, Thales.

