Thales : lance sa nouvelle offre de Vérification d'Identité, une solution sécurisée basée sur la biométrie pour l'enrôlement à distance des clients

• La solution Gemalto Identity Verification Suite (IDV) de Thales réduit les risques de fraude d'identité en vérifiant l'authenticité des documents afin que les prestataires de services puissent établir de façon numérique et instantanée l'identité des nouveaux clients.

• IDV Suite est conçue pour enrôler à distance un grand nombre d'utilisateurs via un environnement numérique sécurisé, offrant ainsi une expérience utilisateur fluide et facile d'usage.

• Cette solution 100% automatisée et basée sur l'Intelligence Artificielle garantit la protection des données des utilisateurs, une sécurité de haut niveau et une flexibilité de déploiement.

Thales, leader mondial de la sécurité numérique, a lancé sa nouvelle offre de vérification d'identité, pour adresser le besoin évolutif d'enrôlement des clients à distance. Centrée sur la confidentialité et l'expérience utilisateur, la solution IDV Suite permet un service de vérification d'identité sécurisé 100 % IA. Elle intègre les dernières technologies de reconnaissance faciale, la vérification de l'authenticité des documents d'identité et l'apprentissage automatique. L'offre répond aux contraintes du Covid 19 en proposant des interactions sans contact, permettant ainsi aux prestataires de services d'atteindre les utilisateurs via une application mobile ou web.

La vérification sécurisée de l'identité est devenue un élément essentiel de la sécurité en ligne et de l'enrôlement numérique. Elle représente une excellente opportunité de croissance pour les entreprises. En ce qui concerne l'enrôlement à distance ou la réglementation KYC (Know Your Customer, connaissance client), la vérification de l'identité est essentielle pour détecter efficacement la fraude et par conséquent renforcer la confiance des utilisateurs dans le monde numérique.

IDV Suite conçue par Thales, offre une expérience utilisateur sécurisée et fluide pour accéder aux services des différents marchés : industrie de voyage (compagnies aériennes et sécurité aéroportuaire, sociétés de location de voitures, transports publics et privés), les opérateurs de télécommunications, les banques, services du citoyen (permis de conduire international) ou tout prestataire de service en ligne nécessitant une conformité à la réglementation KYC.

L'offre modulaire propose une totale souplesse de déploiement grâce à une solution unique opérationnelle s'intégrant dans tous les canaux mobiles, sites web ou au travers d'un réseau de lecteurs de documents dédiés. Cette flexibilité s'aligne ainsi sur les attentes de chaque secteur en matière de sécurité. En passant de la vérification de la validité de la zone de lecture automatique (MRZ) d'un document d'identité à un contrôle plus avancé sous lumière blanche, infrarouge et UV, la solution peut également effectuer en toute sécurité une vérification des données extraites via NFC (sans contact) de la puce des documents électroniques.

La technologie de biométrie faciale avancée est également une fonctionnalité essentielle de l'offre IDV Suite, qui intègre une détection du vivant dite passive pour simplifier l'expérience utilisateur. Le client est invité à prendre un selfie, puis la solution analyse de manière transparente la 'preuve du vivant' du selfie et le compare en toute sécurité au portrait figurant sur le document d'identité, ce qui permet une vérification biométrique rapide et efficace de l'identité.

« La COVID-19 a créé un certain nombre de changements majeurs à l'échelle mondiale qui façonnent une nouvelle méthode fiable de vérification d'identité des personnes lorsqu'elles ouvrent de nouveaux comptes ou interagissent avec des services numériques. Goode Intelligence prévoit que l'adoption des services de vérification de l'identité et des documents électroniques, dans un tel contexte de crise, s'accélèrera de 15 à 20 % », a déclaré Alan Goode, directeur général et analyste chez Goode Intelligence. « La solution IDV de Thales répond à l'impératif urgent qui est celui d'identifier les personnes de manière fiable et 'sans contact', offrant ainsi aux prestataires de services une solution intelligente pour sécuriser les utilisateurs référencés ».