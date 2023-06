Thales lance sa place de marché pour accélérer les projets « Diffusion Restreinte » des industries stratégiques 15/06/2023 Partager cet article Facebook

Thales lance TrustNest R-Suite pour répondre aux besoins des administrations et des industriels français (défense, aérospatial, énergie, OIV, OSE) d'échanger, de concevoir et d'innover plus efficacement sur des projets intégrant des données sensibles, de niveau « Diffusion Restreinte » (DR, classifié de niveau Défense).

Première suite d'applications as-a-service homologuée au niveau DR, TrustNest R-Suite est ouverte aux éditeurs français qui disposent désormais d'une plateforme aux capacités inédites à ce niveau de sécurité et de conformité. Elle permet aux utilisateurs de bénéficier des avantages du cloud en offrant un ensemble d'applications métier performantes.

TrustNest R-Suite est hébergée par TrustNest R-Cloud, le premier cloud homologué DR. Opéré par Thales, TrustNest R-Cloud fournit une infrastructure mutualisée à ses clients, tout en garantissant la souveraineté et un niveau de sécurité élevé.





Par manque d'outils adaptés, les administrations et les industries stratégiques françaises rencontrent des difficultés majeures pour collaborer efficacement sur des projets intégrant des données sensibles (Diffusion Restreinte, classifié de niveau Défense). D'autre part, elles font face à la nécessité d'investissements croissants pour maintenir un niveau de service et de sécurité adéquat sur des infrastructures locales (on premise).

Thales apporte aux industriels travaillant avec des données sensibles la révolution du cloud en lançant TrustNest R-Suite, la première suite d'applications as-a-service homologuée DR. Grâce à TrustNest R-Suite, les entreprises et les administrations peuvent collaborer, communiquer, développer et innover plus efficacement et en toute sécurité sur leurs projets sensibles à la fois en interne et avec leurs partenaires, et ce, simultanément.

De leur côté, les éditeurs disposent pour la première fois d'une plateforme leur permettant de publier et d'offrir leurs applications as-a-service, disponibles immédiatement à un très haut niveau de sécurité. Ils bénéficient ainsi d'un accès unique au marché des clients d'applications collaboratives de haute sécurité.

TrustNest R-Suite intègre une sélection de logiciels métiers collaboratifs disponibles dès aujourd'hui amenée à s'enrichir avec de nouveaux éditeurs et startups tiers. Elle intègre également la solution collaborative Cybels HubDR incluant les outils de messagerie, de gestion et de partage documentaire Citadel et Cryptobox et la suite d'application de soutien militaire Thales Headlight.

« Thales est fier de mettre à la disposition des acteurs de la base industrielle et technologique de défense et du spatial, mais aussi à l'ensemble des organismes d'importance vitale et des ministères, le seul cloud homologué Diffusion Restreinte. Il bénéficie par ailleurs d'une place de marché intégrant les applications les plus innovantes, pour une collaboration encore plus performante. » précise Jean-Michel Craste, Directeur Général Adjoint des activités de services numériques de Thales.

« TrustNest R-Cloud et TrustNest R-Suite permettent la transformation numérique des industries de pointe et des administrations à un niveau de sécurité inégalé jusqu'à présent. Ces solutions offrent à l'ensemble de ces acteurs et aux éditeurs des services performants, des capacités d'innovation supplémentaires, de nouvelles sources de revenus et un gain significatif de productivité grâce aux bénéfices du cloud. » ajoute Raphaël de Cormis, Vice-Président Thales Digital Factory.

TrustNest R-Cloud est le premier cloud homologué DR, opéré et exploité par Thales en France. Il répond aux exigences de l'Instruction ministérielle II9011 relative à la protection de systèmes traitant de données DR. Il permet de mieux collaborer en rendant possible l'utilisation de logiciels SaaS interconnectés aux réseaux de multiples partenaires. Offrant par ailleurs l'état de l'art des outils de développement et de déploiement d'applications logicielles sécurisées, cette solution permet aux organisations de bénéficier de l'ensemble des avantages d'une infrastructure cloud : son élasticité, sa scalabilité et des mises à jour régulières.

En tant que partenaire de confiance, Thales propose et facilite le déploiement de solutions sur mesure, hautement sécurisées pour le cloud, public, privé, de défense ou de diffusion restreinte en fonction de la nature des organisations, du niveau de protection requis et de leurs besoins spécifiques en matière de services.

Plus d'informations sur TrustNest R-Suite en cliquant sur ce lien : TrustNest R-Suite (thalesgroup.com)

1Recommandations pour les architectures des systèmes d'information sensibles ou Diffusion Restreinte | Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ssi.gouv.fr)

