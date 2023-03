Thales lance un nouveau hub de défense afin de renforcer les capacités des forces armées de Singapour 24/03/2023 Partager cet article Facebook

Le Thales Singapore Defence Hub (TSDH) offrira localement les capacités de service requises pour les systèmes Thales actuellement utilisés par les forces armées de Singapour (SAF).

A proximité immédiate de la DSTA (Defence Science and Technology Agency) et des SAF, le nouveau hub pourra s'appuyer sur le Centre d'Excellence Radars, ainsi que sur les capacités de recherche dans le numérique et sur l'expertise de spécialistes expérimentés dans la défense et les services. Cet apport majeur permettra d'améliorer les performances opérationnelles et la maintenance à long terme, de maximiser la disponibilité des équipements et des systèmes et de faciliter leur modernisation tout au long de leur cycle de vie.

Basé au siège de Thales Singapour, à Ayer Rajah Crescent, ce nouveau hub démontre l'engagement local de Thales, en accompagnant la DSTA dans le développement des produits, les technologies numériques et la maintenance à long terme.

Thales et la DSTA (Defence Science and Technology Agency) ont signé ce jour un accord cadre visant à améliorer l'efficacité et la mise en œuvre des contrats de service à long terme. Thales annonce également le lancement d'un nouveau hub de défense offrant l'expertise requise en termes de capacités numériques et d'ingénierie, avec pour objectif d'optimiser les performances opérationnelles et la maintenance, de maximiser la disponibilité des équipements et des systèmes et de faciliter leur modernisation tout au long de leur cycle de vie.

En février 2022, Thales signait avec la DSTA un protocole d'accord permettant aux deux partenaires de mener à bien des actions concrètes pour accroître l'efficacité de leurs opérations, faciliter l'établissement d'échanges de données et mettre en place une coopération adéquate en matière de recherche technologique pour les radars numériques.

Ce protocole d'accord a depuis conduit à la signature d'un accord-cadre entre la DSTA et Thales, qui permettra d'améliorer les diverses capacités à long terme du pays pour sa défense - maintenance, soutien opérationnel, disponibilité et développement local -, afin de répondre aux besoins des utilisateurs. Une plateforme sécurisée d'échange de données sera également mise en œuvre afin de permettre des échanges transparents entre la DSTA et Thales.

Des experts du groupe Thales, offrant une solide expérience de l'ingénierie et des services, seront basés à Singapour pour travailler avec les équipes de la DSTA et celles des forces armées, l'objectif étant d'offrir une qualité de service optimale, avec des délais d'exécution réduits au niveau de la maintenance et de divers autres services. Avec un pool d'experts et de développeurs expérimentés basés dans le pays, Thales sera en capacité de procéder sur le terrain à des adaptations répondant précisément aux besoins des clients, en renforçant la proximité avec les utilisateurs et en réduisant les risques d'immobilisation pendant des périodes critiques.

En soutien des capacités de défense clés, un Centre d'Excellence Radars a également été créé à Singapour dans le cadre du département Recherche & Technologie de Thales. Outre le développement conjoint de nouvelles technologies numériques, ce centre constituera également un levier clé pour développer une expertise locale dans les systèmes radars. La DSTA et Thales ont exploré ensemble les possibilités de collaboration dans les radars numériques afin de soutenir les capacités de suivi de l'état des équipements et co-développer un jumeau numérique permettant de faciliter les développements répondant aux futures menaces, en réduisant sensiblement le temps de mise sur le marché des différentes solutions.

Depuis maintenant cinquante ans, Thales fournit divers équipements aux SAF, tels que des systèmes radar, des capteurs navals et des systèmes de communication. L'expertise et la maîtrise technologique de Thales dans les radars s'étend toutefois au-delà des solutions destinées à la défense, comme en attestent les radars de gestion du trafic aérien développés par le Groupe qui sont aujourd'hui utilisés par les autorités de l'aviation civile dans toute cette région du globe.

« Nous nous félicitons de ce partenariat avec Thales qui va permettre d'équiper nos forces armées avec les technologies les plus récentes et les plus abouties, mais aussi de mettre en place des capacités pour contrer les menaces émergentes. Ce nouvel accord permettra à la DSTA d'adopter une approche plus agile en matière de développement des capacités. Contrairement aux méthodes conventionnelles consistant à moderniser les équipements à mi-vie tous les 10 ou 15 ans, l'accord signé avec Thales nous permettra d'innover et de moderniser nos systèmes en permanence pour conserver notre aptitude à maîtriser les nouvelles menaces dans un contexte opérationnel où les défis ne manquent pas. Ce partenariat, qui sera également l'assurance d'une optimisation de la maintenance et du coût des systèmes, s'inscrit parallèlement à un nombre record d'autres collaborations forgées en marge du Sommet des technologies de défense de Singapour en 2023 [1]. Il démontre également que la DSTA poursuit sa quête d'excellence et sa volonté de forger de nouvelles alliances avec un large panel de partenaires civils et militaires et d'organismes académiques, afin de nourrir l'innovation. » ​ Roy Chan, directeur adjoint (Opérations) DSTA.

« Notre engagement à assurer une maintenance à long terme et à offrir les développements les plus performants, avec une expertise locale en matière d'ingénierie que traduit notre investissement dans ce nouveau hub de défense à Singapour, était pour nous une suite naturelle compte tenu des solides relations et des nombreuses années de collaboration entre Thales, la DSTA et les SAF. Cette étape est d'autant plus significative que Thales fête cette année le 50e anniversaire de ses opérations à Singapour, avec le Centre d'Excellence Radars et les diverses collaborations en matière d'ingénierie. Nous sommes fiers de nos systèmes radars avancés et des solutions mises en œuvre pour la défense aérienne, qui permettent de soutenir les gouvernements et les forces armées dans de nombreuses régions du monde. Avec ce nouveau hub de défense, nous voulons offrir les avancées technologiques et les standards les plus élevés qu'attendent nos clients et nos utilisateurs, forts des apports les plus récents et les plus performants en termes de capacités de défense. » Christophe SALOMON, Directeur général adjoint, Systèmes terrestres et aériens, Thales.

1 Hébergé par la DSTA, le Sommet des technologies de défense de Singapour permet des échanges uniques entre les leaders technologiques du monde entier, avec des représentants gouvernementaux, des industriels, des organismes universitaires et des think tanks. Il permet la mise en réseau et la collaboration dans le développement de capacités de défense et de sécurité.

Consulter le site https://www.techsummit.sg pour de plus amples informations.

En 2023, 10 collaborations ont été instituées avec 9 partenaires dans un large éventail de secteurs, afin d'optimiser les capacités des technologies existantes, et favoriser les opportunités d'enrichir et de développer le pool de talents au sein de la DSTA.