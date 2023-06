Thales : lancement de TrustNest R-Suite

Thales annonce lancer TrustNest R-Suite pour répondre aux besoins des administrations et des industriels français d'échanger, de concevoir et d'innover plus efficacement sur des projets intégrant des données sensibles, de niveau 'Diffusion Restreinte' (DR).



Première suite d'applications as-a-service homologuée au niveau DR, elle est ouverte aux éditeurs français et permet aux utilisateurs de bénéficier des avantages du cloud en offrant un ensemble d'applications métier performantes.



TrustNest R-Suite est hébergée par TrustNest R-Cloud, le premier cloud homologué DR. Opéré par Thales, celui-ci fournit une infrastructure mutualisée à ses clients, tout en garantissant la souveraineté et un niveau de sécurité élevé.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.