Thales : lancement réussi pour le satellite FalconEye

Thales annonce que le satellite d'observation FalconEye a été lancé avec succès la nuit dernière depuis le port spatial européen (CSG) de Kourou, en Guyane, par une fusée Arianespace Soyouz.



Le système satellitaire FalconEye soutiendra les forces armées des Emirats Arabes Unis.



Airbus Defence and Space était chargé de la conception, de l'intégration et des essais du satellite, et a fourni la plate-forme tandis que Thales Alenia Space a conçu et fourni l'instrument optique et la chaîne d'images.



