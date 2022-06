Thales : lancement réussi pour un satellite égyptien

Thales Alenia Space a annoncé jeudi le lancement réussi d'un satellite de télécommunications fabriqué pour le compte de l'opérateur égyptien Nilesat.



L'appareil, baptisé 'Nilesat 301', a été lancé avec succès depuis le centre spatial de Cape Canaveral (Floride) à bord d'une fusée Falcon 9 de SpaceX, la société d'Elon Musk.



Ce satellite en bande Ku, qui affiche un poids de quatre tonnes et une durée de vie de plus de 15 ans, doit permettre à Nilesat de couvrir le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord et de proposer de nouveaux services au-dessus de l'Afrique australe et du bassin du Nil.



Thales Alenia Space est une société conjointe détenue par le français Thales (67%) et l'italien Leonardo (33%).



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.