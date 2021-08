Thales : le titre monte après les négociations avec Hitachi

Le titre gagne près de 1,3% après avoir confirmé ce matin être rentré en négociations exclusives avec Hitachi Rail pour la cession de l'activité Ground Transportation Systems pour une valeur d'entreprise de 1,66 MdE.



' Rappelons qu'en 2020, cette activité avait généré une marge d'EBIT de 5.3% pour un CA de 1.6 MdE mais nous attendions une poursuite de l'amélioration de la rentabilité en 2021 ' indique Oddo.



' La voix est libre pour du M&A Thales actualise ses objectifs uniquement pour refléter la cession à savoir i/ un book-to-bill supérieur à 1x, ii/ un CA compris entre 15.8 et 16.3 MdE (Oddo BHF : 16.2 MdE) et iii/ une marge d'EBIT comprise entre 9.8% et 10.3% (Oddo BHF : 10.2%) ' rajoute le bureau d'analyses.



Oddo confirme son opinion Surperformance avec un objectif de cours qui passerait de 102 E à 103 E avec cette cession.



