Thales : membre de l'Association de sécurité intelligente de Microsoft, renforce sa collaboration avec Microsoft en intégrant des services de cybersécurité avancés sur Azure Sentinel

Thales a annoncé aujourd'hui étendre sa collaboration avec Microsoft.

Le Groupe renforce son offre de supervision de la sécurité en proposant une solution intégrée basée sur Microsoft SaaS Sentinel.

Thales rejoint par ailleurs l'Association de sécurité intelligente de Microsoft (MISA) en tant que fournisseur de services de sécurité managés. MISA réunit des vendeurs indépendants de logiciels (ISV) et des fournisseurs de services de sécurité managés (MSSP) ayant intégré leurs solutions à celles de Microsoft pour une meilleure défense face à la multiplication des menaces.

« La plupart de nos clients sont encore en train d'évoluer vers le cloud, souvent en s'appuyant, entre autres, sur les solutions cloud de Microsoft », explique Jean-Marie Letort, vice-président Consulting et Opérations Cybersécurité chez Thales. « Accélérer la transformation numérique passe souvent par l'adoption d'une architecture complexe mêlant cloud privé et public, qui implique de multiples fournisseurs et laisse des éléments clés sur site. À cela s'ajoute la convergence IT-OT. Chez Thales, nous gérons cette complexité du point de vue de la cybersécurité : nous fournissons - via notre réseau mondial de centres opérationnels de cybersécurité - des solutions adaptées et évolutives, conçues sur mesure en fonction des besoins de nos clients, très exigeants. Nouvel adhérent de MISA, nous renforçons notre relation avec Microsoft pour fournir des services de sécurité gérés fondés sur les écosystèmes de sécurité Microsoft pour Azure et Microsoft 365. »

Thales travaille avec les meilleurs fournisseurs en cybersécurité, tout en développant des solutions spécifiques pour augmenter ses capacités de détection et de réaction. Combinés à Azure et Microsoft 365, les outils avancés du Groupe en analyse ou en veille stratégique améliorent sensiblement l'efficacité de la détection, des investigations et des réactions.

« Cette adhésion à l'Association de sécurité intelligente de Microsoft vient renforcer une collaboration déjà forte », souligne Cécile Assie, directrice Marketing, Solutions cyberdéfense chez Thales. « Vendeurs indépendants de logiciels (ISV) depuis 2019, Thales devient l'un des rares partenaires MISA à être à la fois ISV et MSSP. Les clients communs à Thales et Microsoft peuvent ainsi utiliser les services managés de sécurité de Thales fondés sur Microsoft Azure Sentinel pour détecter les menaces. Ils pourront mieux prévenir ces dernières en instaurant une authentification multi-facteurs. Les clients d'Azure bénéficient également d'un guichet unique pour une meilleure sécurité et une meilleure visibilité des menaces grâce aux offres Thales. »

La cybersécurité, partie prenante de l'ADN de Thales, est un pilier de la conception de systèmes critiques d'envergure pour l'avionique, les transports terrestres, le spatial, la défense et l'industrie. Fort de son expertise, Thales intervient dans les environnements IT et OT en se servant de technologies OT cloud de référence comme Microsoft 365 Defender pour l'IoT. Les utilisateurs d'Azure profiteront à la fois de la longue expertise de Thales en cybersécurité, des solutions robustes du Groupe en gestion des menaces, et des solutions de sécurité Microsoft Cloud, leaders du marché. Thales adapte ses services de sécurité gérés aux impératifs de sécurité et aux activités commerciales de chaque client. Prévoir des règles de détection spécifiques au sein d'Azure Sentinel, ou adapter les capacités d'investigation avancées tant automatisées qu'humaines en fonction des menaces propres à chaque secteur, augmente l'efficacité de la détection, sur une plateforme de cybersécurité puissante.

« Je me réjouis que Thales ait rejoint la Microsoft Intelligent Security Association (MISA) en tant que partenaire. En incluant des fournisseurs stratégiques de services de sécurité gérés au sein de la MISA, nous incitons les leaders de la cybersécurité à collaborer pour accompagner nos clients communs et garantir leur cyberprotection », précise Mandana Javaheri, Directrice Stratégie, Partenaires de sécurité de Microsoft.

Rejoindre le principal écosystème de spécialistes en sécurité renforce la capacité du SOC (Security Operation Centre) de Thales à défendre des systèmes IT/OT complexes contre des attaques sophistiquées.