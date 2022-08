Thales : mis à contribution pour le programme lunaire Artemis

Thales Alenia Space a fait le point hier sur sa contribution à la mission Artemis, le projet de la Nasa visant à retourner sur la Lune qui décollera de Floride lundi prochain.



La société commune de Thales (67%) et de l'italien Leonardo (33%) rappelle avoir été chargée de concevoir l'ensemble de l'écosystème lunaire, allant des véhicules aux infrastructures orbitales habitées.



Ces solutions de surface doivent permettre de vivre sur la Lune et d'exploiter ses ressources pour donner naissance à une 'nouvelle économie lunaire', explique la co-entreprise dans un communiqué.



En vertu d'un contrat conclu avec l'Agence spatiale européenne (ESA), Thales Alenia Space est également à l'origine de plusieurs technologies du module de service européen (ESM) qui permettra au vaisseau Orion d'emmener les astronautes en orbite lunaire.



L'entreprise, en partenariat avec Northrop Grumman, indique avoir également contribué au module logistique et d'habitation 'Halo', censé offrir des conditions de vie dignes d'un hôtel cinq étoilessur la future station 'Lunar Gateway'.



