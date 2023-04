Thales : navigation de précision par satellite pour Koreasat

Thales a annoncé jeudi que le satellite Koreasat 6A embarquerait une charge utile dédiée à la navigation de précision par satellite conçue par sa filiale Thales Alenia Space.



Ce système de recueil et de transmission des données et du système d'augmentation satellitaire (SBAS) vise à améliorer la continuité et la disponibilité opérationnelle du système coréen de navigation par satellite KASS.



Ce système, développé depuis 2016 par Thales Alenia Space conjointement avec l'institut coréen de recherche aérospatiale KARI est similaire au système européen EGNOS.



Il permet d'augmenter et d'améliorer les performances de positionnement et de navigation fournies par les systèmes de navigation par satellite (GNSS) pour de multiples secteurs d'activités et, en particulier, le secteur aérien.



Le projet fait suite à la signature, en septembre 2022, d'un contrat portant sur le satellite de télécommunications Koreasat 6A entre l'opérateur de communication par satellite coréen KT Sat et Thales Alenia Space, société conjointe entre Thales (67%) et Leonardo (33%).



