Thales : AGM 6 May 2021 - Answers to shareholders' written questions (in French only)

Assemblée Générale Mixte du 6 mai 2021 : Réponses aux questions écrites des actionnaires En prévision de son Assemblée générale mixte du 6 mai 2021, Thales a reçu des questions écrites de deux actionnaires conformément à l'article R.225-84 du Code de commerce et à l'article 8-2 II du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 modifié. Le Président-Directeur général a reçu délégation du Conseil d'administration pour y répondre. Le présent document, mis en ligne le 10 mai 2021 sur le site internet de la Société conformément à la loi, comporte les réponses à ces questions. Environnement Question n°1: Pour être en ligne avec l'Accord de Paris, quels sont les montants de CAPEX à horizon 2025 ? Comment ces CAPEX seront répartis sur l'ensemble de la chaîne de valeur entre CAPEX de maintenance et CAPEX de croissance ? Quelle est la répartition géographique ? Réponse : Fin 2019, Thales s'est doté d'une nouvelle stratégie pour un Futur Bas-Carbone. Celle-ci comporte des objectifs de réduction des émissions directes et indirectes du Groupe, qui ont été déterminés en ligne avec la trajectoire 2°C de l'Accord de Paris et fixés en valeur absolue. Le déploiement de cette stratégie est assuré par une gouvernance pluridisciplinaire, intégrée aux procédures du Groupe et engageant la totalité de ses entités. Pour plus de détails, voir DEU 2020, § 5.5.2.3, p. 146 et s. Les CAPEX « verts », c'est à dire ceux contribuant à réduire l'empreinte environnementale du Groupe, portent en particulier sur l'efficacité énergétique des bâtiments et des procédés. Ils sont stables depuis plusieurs années. Le Groupe ne communique pas sur leurs montants, d'une part, pour raison de confidentialité et, d'autre part, compte tenu de l'établissement en cours de la réglementation européenne en matière de taxonomie, qui vise à harmoniser et rendre comparables les informations d'ordre notamment environnemental qui seront prochainement publiées par les émetteurs selon leur secteur d'activité. 1.

Question n°2: Comment limitez-vous l'impact de la perte de biodiversité sur vos revenus futurs ? Précisez les indicateurs et moyens mis en place. Réponse : Compte tenu de la nature des activités du Groupe, l'impact de la perte de biodiversité sur ses revenus futurs est jugé faible, tout comme l'impact net de ses activités sur la biodiversité. Les actions de Thales en faveur de la préservation de la biodiversité sur ses sites d'exploitation sont exposées au § 5.5.2.1.4 du DEU 2020, p. 144. En outre, Thales entend agir en faveur de la protection de l'environnement et donc, indirectement, de la biodiversité, via, en particulier : une utilisation raisonnée des matières premières, et un recours à des ressources durables pour la fabrication des produits (voir DEU 2020, § 5.5.2.2.1, p. 145),

la mise en place de procédés de fabrication plus écologiques, par exemple :

dans le domaine des équipements mobiles (radio-mobiles...), grâce à la réduction de leur masse par miniaturisation des composants et l'usage de matériaux nouveaux, ou encore par l'impression 3D permettant une meilleure maîtrise de la mise en forme ; dans le domaine des cartes, à l'aide de nouveaux matériaux composites. Ainsi, les corps de cartes bancaires sont produits à l'aide de PLA (acide polylactique) dérivé de l'amidon de maïs, ou bien sont en PET « ocean plastic » produit à partir de plastique recyclé (bouteilles plastiques échouées sur les plages) ; les corps de cartes SIM sont produits en polystyrène recyclé dans le cadre d'un partenariat avec Veolia permettant de recycler des composants de réfrigérateurs hors d'usage (10 millions de cartes produites en 2020) ;

des produits améliorant l'efficience énergétique sur toute la chaîne de valeur, par exemple :

dans le domaine des transports publics et de la ville intelligente, la consommation globale des trains est réduite grâce à la fluidification du trafic ferroviaire, aux moyens de « lissage » des besoins en énergie, profils de vitesse et optimisation de la récupération du courant de freinage et, enfin, à l'optimisation de la fréquence des trains en fonction de la densité du trafic en temps réel ; dans le domaine de l'optique hyperfréquence pour l'avionique, les antennes plates minimisent les impacts aérodynamiques et permettent un gain important sur la consommation des avions en kérosène ainsi que sur la dépendance aux matériaux critiques pour la fabriquer (poids divisé par 3, amélioration de l'aéraulique avec une très forte diminution des trainées et des pertes d'énergie associées) ;

la mise à disposition de capteurs et d'outils de mesures et de compréhension des phénomènes du changement climatique (émissions de CO2, pollution, feux de forêts, déforestation, etc.) (voir DEU 2020, § 5.5.3, p. 152 et s). 2

cet égard, dans le domaine de l'observation de la Terre, le satellite franco-américain SWOT auquel concourt Thales Alenia Space dans le cadre d'un programme commun entre le CNES et la NASA, regroupera des missions d'océanographie (compréhension des effets des courants côtiers sur la biodiversité marine, des écosystèmes, de la qualité de l'eau et des transferts d'énergie, création de modèles plus précis sur les interactions entre les océans et l'atmosphère) et d'hydrologie (évolution du stockage d'eau des zones humides, lacs et réservoirs, et débitmétrie des fleuves). L'instrument du satellite CO2M développé, de même, par Thales Alenia Space, dans le cadre du programme européen Copernicus, permettra d'évaluer l'efficacité des politiques mises en place par les Etats en distinguant les émissions naturelles de CO 2 et celles produites par l'activité humaine. Question n°3: Comment anticipez-vous la raréfaction de certaines ressources naturelles et les difficultés d'approvisionnement de vos ressources stratégiques ? En quoi cela affecte-t-il vos modèles économiques et comment sécurisez-vous vos filières d'approvisionnement ? Réponse : Le risque de dépendance aux ressources naturelles stratégiques fait partie intégrante du système de management des risques fournisseurs du Groupe. Il est piloté, par domaine, par la Direction des Achats. Thales privilégie le recours à des ressources durables et réduit les consommations de matières et ressources naturelles (voir DEU 2020, § 5.5.2.2.1, p. 145). Le Groupe privilégie aussi le développement de solutions alternatives permettant la substitution de substances dangereuses et la réduction de la pression sur les ressources critiques (Voir DEU 2020, § 5.5.2.2, p. 144 et s.). Dans ce cadre, le Groupe effectue une veille accrue des marchés et technologies, et se tient informé en permanence des tensions potentielles sur les approvisionnements en ressources stratégiques via son réseau de fournisseurs, les organisations professionnelles ou encore les administrations des principaux pays d'implantation. Les fournisseurs les plus critiques font par ailleurs l'objet d'un suivi personnalisé. Dans le domaine avionique, une approche filière a été mise en œuvre au travers d'un groupe de travail dédié piloté par le GIFAS. Le Groupe a ainsi été amené à adopter des stratégies d'achats et d'approvisionnement propres à chaque type de composants et à mettre en œuvre, le cas échéant, des actions spécifiques comme la réduction de la dépendance à un pays d'origine, la vérification de l'effectivité d'un approvisionnement multi-sources, la constitution de stocks stratégiques, ou encore l'anticipation de matières premières alternatives. Cette stratégie permet au Groupe de faire face, en ce moment, aux tensions d'approvisionnement générées par la crise du Covid-19 dans le domaine particulier des composants électroniques. Enfin, Thales entend réduire ses consommations de matières et ressources naturelles en privilégiant le recours à des ressources durables et à l'écoconception (voir DEU 2020, § 5.5.2.2, p. 144 et s.). 3

Social Question n°4: La solidarité entre acteurs économiques, grandes et petites entreprises, semble nécessaire pour limiter les impacts négatifs de la crise actuelle. Comment votre groupe adapte-t-il, aux plans national et international, ses pratiques d'achat ou de vente, pour soutenir ses fournisseurs ou ses clients qui sont affectés par la crise ? Appliquez-vous des politiques différenciées pour les TPE-PME? La crise vous a-t-elle poussé à changer structurellement vos politiques en la matière ? Réponse : Avant la crise du Covid-19, le Groupe a transformé en profondeur sa fonction Achats pour la rendre plus proche des centres de décisions et des fournisseurs, par une organisation mondiale structurée autour de six grands segments déployant des programmes d'amélioration de la maturité industrielle et des performances des fournisseurs sur le long terme. La crise a démontré la robustesse de ce nouveau modèle. Le Groupe a en effet pu assurer, dans le respect des contraintes sanitaires, la continuité des opérations de ses clients dans leurs activités critiques, dont beaucoup contribuaient également à lutter contre l'épidémie et ses effets néfastes (hôpitaux, armées, police, gendarmerie, sécurité civile, compagnies aériennes…). Le suivi méticuleux des fournisseurs, en particulier ceux impliqués dans les opérations critiques, a permis au Groupe de maintenir ses livraisons vis-à-vis de ses principaux clients et notamment, en France, le Ministère des Armées. Cette nouvelle organisation Achats ainsi qu'une « cellule de crise » dédiée ont permis : d'analyser les fournisseurs critiques et recenser ceux qui maintenaient ou non leurs activités, et ainsi être en capacité d'identifier les éventuels impacts sur les projets et programmes ;

d'inventorier les situations à risques sous l'angle opérationnel de manière à mettre en lumière les problématiques de trésorerie rencontrées par les fournisseurs. Dans le domaine aéronautique, un suivi spécifique effectué en lien avec le GIFAS a donné lieu à la signature par les grands donneurs d'ordres d'une Charte d'engagement entre Clients et Fournisseurs ;

de s'assurer que les échéances de paiement soient tenues malgré les éventuelles perturbations internes, et suspendre au cas par cas les réclamations et pénalités envers les PME liées au contexte de crise ;

de soutenir la trésorerie des PME en notifiant des commandes par anticipation, en réalisant des avances ou encore des paiements accélérés. Ces actions s'inscrivent pleinement dans les bonnes pratiques développées au sein de la Convention MinArm Action PME, comme celle de l'association Pacte PME, dont Thales est l'un des membres fondateurs. Cette crise a par ailleurs permis à Thales d'éprouver pour la première fois, dans ce contexte exceptionnel, sa politique d'Achats Responsables publiée en 2020, et dont les principaux axes sont indiqués au § 5.7.4.1 du DEU 2020, p. 161. A cet égard, Thales vient d'obtenir le Label Relations fournisseurs et achats responsables (RFAR) qui distingue les entreprises ou entités publiques françaises ayant fait la preuve de relations durables et équilibrées avec leurs fournisseurs, récompensant ainsi son action dans ce domaine. 4

Question n°5: Comment gérez-vous, au niveau du groupe, les impacts sociaux associés au développement massif du télétravail depuis le début de la pandémie ? Notamment en termes de gestion des risques psychosociaux, de participation aux frais, d'enquête de satisfaction des salarié(e)s, d'inversion du choix des salarié(e)s, de part des salarié(e)s en télétravail, etc. Réponse : Déjà déployé dans de nombreux pays du Groupe, le télétravail a été largement mis en œuvre dans le cadre de la crise sanitaire en s'appuyant notamment sur des accords préexistants sur le sujet et prévoyant les conditions de participation aux frais. En France, où le recours au télétravail est possible depuis 2013, dans le cadre d'accords collectifs successifs, le contexte sanitaire et la démarche de Smart Working (voir DEU 2020, 5.4.3.2, p. 131) ont également conduit les partenaires sociaux à renégocier les dispositions conventionnelles en vigueur au sein du Groupe (voir DEU 2020, § 5.4.3.1, p. 130 et 131). La majorité des entités en France a mis en place des enquêtes internes visant à évaluer la satisfaction des collaborateurs sur la gestion de la crise sanitaire, le télétravail pendant le confinement ou encore l'organisation de la reprise d'activité. Une attention particulière a été portée à la prise en compte des risques spécifiques liés au télétravail ainsi qu'aux risques psycho-sociaux (bonnes pratiques de sécurité et qualité de vie pour mettre en œuvre le télétravail, droit à la déconnexion, hygiène de vie, etc.). Une communication régulière relative aux succès et défis relevés pendant la crise a été diffusée à destination des collaborateurs. Des campagnes d'information des collaborateurs et de sensibilisation des managers sur l'organisation du travail à distance ont également été mises en place (voir DEU 2020, § 5.4.3.4, p. 131 et 132). Question n°6: Avez-vous une définition du « salaire décent » ne se limitant pas au salaire minimum légal local ? Si oui, laquelle ? Comment votre société s'assure-t-elle que ses salarié(e)s, mais aussi les salarié(e)s de ses fournisseurs, bénéficient d'un salaire décent ? Réponse : Thales s'appuie sur des études de marché des rémunérations dans les pays dans lesquels il est implanté (panel des entreprises du secteur High tech) pour l'ensemble de ses métiers. Sur la base de ces études, le Groupe positionne les salaires de base (lors des phases de recrutements, de mobilités et de révisions salariales) à la médiane du marché. Sur certains métiers en tension (forte compétition, rareté des profils), le Groupe peut être amené à se positionner au-delà de la médiane. S'agissant des fournisseurs, la thématique du salaire décent est intégrée aux procédures d'évaluation régulière de la situation des fournisseurs et sous-traitants mises en œuvre dans le cadre du Devoir de vigilance, décrites dans le Plan de Vigilance (voir DEU 2020, § 5.7.5, p. 164 et s.). L'engagement des fournisseurs à respecter ces enjeux est un élément majeur dans le cadre des relations durables nouées avec Thales. 5

