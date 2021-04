Thales : AGM 6 mai 2021 – Avis de convocation

COMMENT PARTICIPER À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ? / How to take part in our Annual General Meeting?

En raison de l'évolution de la situation sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, et afin de protéger la santé des collaborateurs et des actionnaires, le Président- Directeur général, sur délégation du Conseil d'administration, a décidé de modifier le lieu et les modalités de l'Assemblée générale mixte de Thales, compte tenu des mesures administratives limitant ou interdisant les déplacements ou les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires faisant obstacle à la présence physique à l'Assemblée Générale de ses membres et des personnes ayant le droit d'y participer.

Conformément aux dispositions de l'ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 telle que modifiée par l'ordonnance n°2020-1497 du 2 décembre 2020, prorogée par le décret n° 2021-255 du 9 mars 2021, l'Assemblée générale se tiendra ainsi le 6 mai 2021 à 15 heures au siège social (Tour Carpe Diem, Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie) et à huis clos, c'est-à-dire sans que les membres de l'Assemblée et les autres personnes ayant le droit d'y assister ne participent à la séance.

Dans ce contexte, aucune carte d'admission ne sera délivrée pour cette Assemblée générale.

Cette Assemblée sera retransmise, dans son intégralité et en direct, en vidéo sur une plateforme de diffusion accessible à tous à partir du site www.thalesgroup.com/ fr/investor/retail-investors/assemblee-generale-annuelle, et en audio sur un numéro de téléphone qui y sera mentionné, en l'absence de solution disponible permettant l'authentification préalable ou en séance des actionnaires. Une rediffusion de la version vidéo sera assurée en différé à partir de ce site internet.

Cette Assemblée se tenant hors la présence physique des actionnaires, ceux-ci sont invités à voter par correspondance, à donner pouvoir au Président de l'Assemblée ou à donner mandat à un tiers, de préférence sur la plateforme sécurisée VOTACCESS.

Les actionnaires auront la possibilité de poser des questions selon les modalités suivantes, en complément du dispositif légal des questions écrites :

du lundi 3 au mercredi 5 mai 2021 à 15 heures, par courriel à l'adresse suivante : questionslibresag@thalesgroup.com .

. le jour de l'Assemblée générale, soit le jeudi 6 mai 2021, à partir de 14h30 et jusqu'à la fin des présentations, par chat sur la plate-forme de diffusion en direct. Ces questions seront sélectionnées et regroupées par thèmes en vue d'un temps dédié à leur réponse par les membres du bureau de l'Assemblée.

Les modalités détaillées de participation à cette Assemblée sont décrites dans la rubrique « Assemblée générale » du site internet www.thalesgroup.com/fr/investor/ retail-investors/assemblee-generale-annuelle, où figurent l'ensemble des documents relatifs à celle-ci, y compris le présent avis de convocation. Ces modalités de participation à l'Assemblée étant susceptibles d'évoluer en fonction d'impératifs réglementaires/légaux, les actionnaires sont invités à consulter cette rubrique régulièrement.

HOW TO TAKE PART IN OUR ANNUAL GENERAL MEETING?